Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, une paire de records après le match 7 entre Bucks et Nets

in

Les Milwaukee Bucks ont réussi à battre les Brooklyn Nets lors du septième match des Playoffs NBA 2021 après un match historique entre les deux équipes de la Conférence Est. Ceux du Wisconsin ont réussi à s’imposer à une performance de 48 points de Kevin Durant grâce à son étoile, Giannis Antetokounmpo, qui a atteint la quarantaine.

Au-delà du résultat du match, Antetokounmpo et Durant sont entrés dans l’histoire, chacun à leur manière, après leurs performances individuelles respectives :

Giannis Antetokounmpo – Premier joueur de l’histoire à enregistrer 40+ PTS, 10+ REB et 5+ AST (40-13-5) dans une victoire dans le septième match (Jerry West et Tim Duncan l’ont fait mais n’ont pas gagné leur match). Kevin Durant: score le plus élevé de tous les temps lors des éliminatoires du septième match de la NBA (48).