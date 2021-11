Giannis Antetokounmpo fait allusion à son désir de quitter les Milwaukee Bucks

Des déclarations frappantes de Giannis Antetokounmpo dans une interview complète pour GQ, dans laquelle il déclare qu’il a fait d’énormes efforts pour gagner une bague avec les Milwaukee Bucks et qu’il aimerait rechercher de nouveaux défis dans sa carrière professionnelle. Le plus curieux est qu’il est clairement indiqué que ces nouveaux défis pourraient être dans une autre franchise. « Ma famille et moi avons choisi cette ville et nous aimons tout d’elle, mais dans deux ans peut-être que les choses vont changer et le prochain défi ne sera pas là », a déclaré un homme qui mettrait fin à son contrat à l’été 2025 et qui, pour pour le moment, n’est-ce pas ? Il envisage de tenter de forcer un transfert à court ou moyen terme malgré ces rumeurs NBA.

