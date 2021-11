Giannis Antetokounmpo, imparable : Orlando tombe devant une performance historique du Grec

dollars de Milwaukee C’est une nouvelle fois dans un bilan positif en NBA (9-8). La franchise du Wisconsin a battu le dernier de la Conférence Est ce matin, Magie d’Orlando, pour un score de 108-117, et grâce à une performance historique de Giannis Antetokounmpo.

Le Grec veut son troisième MVP NBA, et pour l’instant il est sur la bonne voie. Ce soir, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à atteindre un minimum de 30 points (32), 20 rebonds (20) et cinq passes décisives (5) en seulement 30 minutes sur le terrain. En plus de cela, le grand Bobby Portis a exercé la deuxième épée (24 points et 15 rebonds).

