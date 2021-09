Giannis Antetokounmpo : “Je ne suis pas près d’être satisfait”

Cela ne fait que quelques semaines que Giannis Antetokounmpo a remporté sa première bague NBA avec dollars de Milwaukee mais son appétit semble rester intact. Le joueur grec, deux fois Mvp, assure qu’il continue d’avoir la même soif de titres qu’avant de gagner :

« Sommes-nous satisfaits ? Je ne suis pas satisfait. Je ne suis même pas près d’être satisfait. Et c’est le ton que nous devons donner en équipe. En tant que leader de cette équipe, c’est le ton que je veux donner. Nous comprenons parfaitement que les équipes vont venir pour nous, mais nous serons préparés. »

Le message de Giannis le premier jour de la nouvelle saison aux médias était assez clair. Les Bucks viennent de remporter leur première bague depuis 1971 et ils ne veulent pas que l’attente soit trop longue. Ainsi, après avoir remporté la NBA, en milieu de journée, il ne voulait pas “perdre” de temps à parler de ce qu’ils avaient accompli et voulait se concentrer sur l’avenir :

“Pour le moment, ce que je veux, c’est être meilleur. Je me fiche des trophées. Je me fiche des MVP. Je me fiche des prix du meilleur défenseur de l’année. Je me fiche de toutes ces choses. Je tiens à être meilleur parce que c’est comme ça que je vais pouvoir obtenir plus de choses. »

Style de course

Giannis explique que c’est ainsi qu’il a réussi à s’améliorer au cours de sa carrière : « C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière et c’est pourquoi je suis dans la position où je suis. Je ne ressens pas de pression sur mes épaules, je sens le même poids. J’ai pris plaisir à gagner le championnat, bien sûr, mais le poids sur mes épaules reste le même.