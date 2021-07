Giannis Antetokounmpo : “Je pensais que j’allais être absent un an”

Giannis Antetokounmpo Il s’est blessé lors du quatrième match de la finale de la Conférence Ouest et, après avoir raté deux matchs et demi, est revenu hier lors du premier match de la finale de la NBA (perte de dollars de Milwaukee en vue de Soleils de phénix). Le Grec, qui a terminé le match avec 20 points et 17 rebonds, et qui n’est visiblement pas dans sa meilleure condition physique, a assuré après la défaite qu’après s’être blessé il pensait qu’il manquait beaucoup de temps : “Je pensais qu’il allait être absent pendant un an”.

Au lieu de cela, il a réussi à revenir devant les tribunaux une semaine plus tard. On verra si son corps est capable de supporter une dernière série de sept matchs. C’est ainsi qu’il racontait son chemin après la défaite : “C’était dur. Je devais faire de mon mieux pour revenir. Écouter les médecins. Procéder au bon traitement et prendre soin de mon corps et soutenir mes coéquipiers. Maintenant, je suis de retour .”

Le futur

Concernant son état actuel, Anteto indique clairement qu’il n’est pas dans son meilleur moment et qu’il espère se sentir mieux lors du deuxième match.

Son entraîneur Mike Budenholzer a parlé de lui ainsi : « Il s’est bien entraîné avant le match. La première chose à faire est de l’écouter et il s’est senti bien. Il s’est amélioré ces derniers jours. C’est incroyable qui a joué au Game 1 de la série.”