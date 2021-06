Giannis Antetokounmpo, le dernier à tomber d’une longue liste

Giannis Antetokounmpo il a dû se retirer blessé en raison d’un problème au genou au troisième quart du match le matin dernier qui s’est terminé par la défaite de dollars de Milwaukee avant certains Atlanta Hawks qui a joué sans Amenez des jeunes qui est également blessé.

On ne sait pas si les deux stars des Bucks et des Hawks pourront disputer le cinquième match de la série qui se jouera à l’aube de jeudi à vendredi à Milwaukee. Ce que nous savons, c’est que ce que la NBA a fait cette saison avec le calendrier est un véritable scandale, compressant trop de matchs en trop peu de temps, ce qui a causé un certain nombre de blessures de stars en séries éliminatoires (également pendant la saison) jamais vu à ce jour. Si déjà en saison régulière les Lakers ont perdu toutes leurs chances de remporter le titre à cause des blessures d’Anthony Davis et LeBron James (les Angelenos se sont à peine reposés après avoir terminé très tard l’an dernier), lors des playoffs de nombreux résultats ont été conditionnés par malheurs.

L’affaire Giannis Antetokounmpo n’est pas une coïncidence James durcir

Kyrie Irving

Anthony Davis

Léonard Kawhi

Joël embiid

Chris Paul

Donovan Mitchell

Mike Conley

Marron Jaylen

Jamal Murray

Amenez des jeunes La NBA doit réfléchir à l’usure qui a mis les joueurs à travers # NBAPlayoffs pic.twitter.com/1Imdz2anOI – SwishNBA (@SwishNBA_) 30 juin 2021

Insanité de blessure

On ne sait pas ce qui a pu arriver aux Denver Nuggets avec Jamal Murray, aux Celtics avec Jaylen Brown, aux Jazz avec Mike Conley et Donovan Mitchell dès le départ, aux Sixers avec Joel Embiid en bon état ou aux Nets avec James Harden et Kyrie Irving à cent pour cent. Les Lakers ne pouvaient pas compter sur Anthony Davis en condition. Les Clippers sont sans Kawhi Leonard depuis quelques semaines maintenant… C’est complètement fou. Espérons que Giannis et Trae puissent rebondir et jouer le reste des séries éliminatoires. Et espérons que la NBA repensera le calendrier. Cela ne peut pas continuer comme ça.