Giannis Antetokounmpo : “Le travail n’est pas terminé”

in

dollars de Milwaukee jouera sa deuxième finale de conférence de l’Est au cours des trois dernières années après avoir battu Filets de Brooklyn dans le septième match de leur élimination en demi-finale des NBA Playoffs 2021, dans un match qui est déjà l’histoire de la compétition nord-américaine de basketball.

Giannis Antetokounmpo Il a su faire un pas en avant et faire taire toutes les critiques qui le cataloguaient comme un joueur « sans grandeur », « anti-embrayage » et pas du tout digne de deux MVP NBA. Le Grec est devenu le MVP du match après avoir ajouté 40 points, 13 rebonds et cinq passes décisives, la première victoire 40-10-5 de l’histoire des playoffs.

Lors d’une conférence de presse, Antetokounmpo n’a pas été loin d’être dépassé par la situation. La star des Bucks prévient qu’il n’y a encore rien à célébrer et qu’il y a encore un monde à venir pour atteindre son objectif :

“Le travail n’est pas terminé, loin de là. Évidemment, c’est un sentiment formidable de gagner un match comme celui-ci, j’étais presque excité et tout cela parce que l’équipe l’a vraiment rendu possible. Nous étions menés 2-0 à égalité, mais nous avons gardé notre sang-froid tout le temps. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que nous ne pouvions pas y arriver. “

Giannis Antetokounmpo depuis que les Nets ont pris les devants 2-0 dans la série : 33 PTS – 14 REB – 2 AST – 45% FG 34 PTS – 12 REB – 3 AST – 54% FG 34 PTS – 12 REB – 4 AST – 64% FG 30 PTS – 17 REB – 3 AST – 60% FG 40 PTS – 13 REB – 5 AST – 63% FG Absolument incroyable. pic.twitter.com/JruVzQypKQ – Hilltop Hoops (@HilltopNBA) 20 juin 2021

En attendant la dernière haie avant la finale

Après leur triomphe, les Milwaukee Bucks attendent déjà un rival en finale de la Conférence Est. Les Philadelphia 76ers et les Atlanta Hawks s’affronteront dans un autre septième match, le troisième de ces playoffs, qui se jouera à 02h00 (heure locale).