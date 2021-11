Giannis Antetokounmpo mène les Bucks contre les Sixers

Triomphe important pour le moral de dollars de Milwaukee à la maison avant 76ers de Philadelphie par 118-109 dans une autre exposition d’un déchaîné Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec a terminé le duel avec 31 points (12 sur 26 en field goal), 16 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et aucune défaite.

Il était bien accompagné par Grayson Allen (25 points) et Bobby Portis (19 points et 10 rebonds). Ils continuent de compter sur les pertes de Brook López et Khris Middleton. Jrue Holiday, toujours pas dans sa meilleure forme, a joué 31 minutes et a terminé avec 8 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Les Bucks accumulent cinq victoires et six défaites dans un début de saison difficile au cours duquel ils constatent beaucoup de défaites.

Les Sixers ont également eu des pertes importantes dans ce jeu (ni Joel Embiid ni Seth Curry ne pouvaient jouer). Malgré cela, ils sont restés en vie jusqu’au quatrième quart-temps, au cours duquel la défense des Bucks s’est imposée (16 points seulement pour les Sixers en quatrième période).

Tyrese Maxey était le meilleur de Doc Rivers avec 31 points et cinquante pour cent de tirs sur le terrain. Andre Drummond a terminé avec 17 points et 20 rebonds (7 offensifs). Shake Milton a contribué 20 points et Georges Niang est passé à 21 points du banc.

Le Closer™ ️ 31 PTS | 16 CER | 4 AST | 2 BLK pic.twitter.com/fJaDgZmOwj – Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 novembre 2021

Situation dans le tableau

Cette victoire permet aux Bucks de se classer neuvième dans l’Est et de se rapprocher des playoffs actuellement marqués par les Raptors. Les Sixers ont huit victoires et quatre défaites dans un excellent début de saison. Ils sont maintenant quatrièmes, presque à égalité avec les principaux Bulls, Heat et Wizards.