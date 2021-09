Giannis Antetokounmpo n’est pas considéré comme le meilleur joueur du monde

Sublime. Ce n’est qu’ainsi que l’interview réalisée par Eurohoops avec l’une des grandes stars du sport mondial peut être qualifiée, telle que Giannis Antetokounmpo. Un peu moins d’un mois avant le début d’une nouvelle saison NBA, le Grec s’est lancé dans l’analyse des sujets brûlants d’actualité et a fait de nombreux gros titres dans un talk qui mérite d’être revu. On a l’habitude que les stars de la NBA se proclament les meilleures, mais Giannis fait le contraire, tout en expliquant les raisons pour lesquelles il ne veut pas s’entraîner avec d’autres grands joueurs cet été, avec des mots qui ne laisseront personne indifférent.

Pourquoi ne vous entraînez-vous pas avec d’autres stars ?

“Je pense que ce serait faux et trahirait ma personnalité si je le faisais. Je veux être le meilleur et je trouve qu’il est impossible de rivaliser avec des gars avec qui je construirais une amitié. Je ne peux pas prendre un café avec eux et ensuite être dur avec le terrain pour essayer de les plier. Si j’ai un ami, je l’ai sur et en dehors du terrain. Je suis une personne authentique qui sait ce qu’il veut et qui se connaît, donc je ne veux pas me mettre dans cette situation, “il a dit.

Manque de reconnaissance des autres joueurs

“Peut-être qu’ils ne finiront pas de m’accepter et de me valoriser comme je le mérite parce que je joue différemment et que je viens d’un endroit très différent. La même chose se produit avec le magicien Luka Doncic”, a-t-il commenté avant d’aborder la polémique de la vidéo d’Harden dans laquelle il a laissé entendre que le grec n’avait pas de compétence. “A aucun moment, il n’a prononcé mon nom et je pense qu’il voulait dire que s’il avait ma taille, il lui serait plus facile de faire les choses. Je n’ai rien contre lui, c’est une grande légende et je dois jouer très dur quand je tombe sur le court. avec lui. Ce qui me motive, c’est d’être meilleur et d’aider mon équipe, pas de me venger individuellement », a déclaré le Grec.

Discipline et mémoire de son père

“Si je pouvais récupérer mon père en renonçant à être champion, je le ferais sans hésiter”, a déclaré un homme qui a reconnu s’être précipité en jouant blessé en playoffs. “Je n’aurais pas dû concourir. J’ai été très blessé et je ressens toujours de la douleur aujourd’hui. La clé était de gérer mon anxiété. Heureusement, j’ai eu l’aide d’un psychologue du sport qui m’a donné un grand coup de pouce pour améliorer un aspect comme les coups francs. , qui est devenu C’est une chose mentale pour moi. Je pense que si vous travaillez dur, ne buvez pas, ne fumez pas et ne sortez pas pendant 8 ou 9 ans, vous êtes prêt pour la gloire.

Qui est le meilleur au monde ?

“Je ne le suis pas, pas encore. J’aime avoir l’impression d’opter pour cela, mais je ne suis pas encore au niveau de gens comme Lebron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Luka Doncic, Stephen Curry ou Anthony Davis J’ai l’impression de courir après les gens, les meilleurs de l’histoire et, pour moi, Lebron est toujours le meilleur basketteur du monde”, a-t-il déclaré.