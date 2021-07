Giannis Antetokounmpo, option sensations champion NBA 2021 Bucks

Le moment de vérité, le moment où la réalité peut dépasser toutes les attentes dont cet enfant courant dans les rues d’Athènes aurait pu rêver. Giannis Antetokounmpo Il sait qu’il affronte le match le plus important de sa carrière, celui qui peut le placer dans l’Olympe des dieux et boucler la boucle entamée il y a des années avec son atterrissage en NBA. Deux fois MVP et leader absolu de certains Milwaukee Bucks qui ont tout misé sur lui, le Grec analyse sur ESPN les sensations qui l’envahissent avant le sixième match des Finales NBA 2021, dans lequel les Phoenix Suns tenteront de survivre et de mener la série à une septième rencontre angoissante.

“Il est important de rester émotionnellement équilibré, de ne pas tomber dans l’anxiété, l’euphorie ou la tristesse. C’est ce qui nous a permis de survivre dans ces séries éliminatoires. Nous n’avons pas perdu nos nerfs quand nous étions dans les cordes, nous ne nous sommes pas non plus relaxés dans les moments de domination. penser le moins possible au jeu, je ne peux toujours rien faire, il est impossible de commencer à y jouer avant le saut initial, mais il est très difficile de s’isoler. Quand je dors, je rêve de ça jeu », admet un Antetokounmpo qui est le héros de la franchise du Wisconsin. “C’est le moment où nous devons être plus disciplinés, nous ne pouvons pas commencer à faire des plans sur la façon de le célébrer ou quelque chose comme ça. Nous avons besoin de concentration et d’une mentalité compétitive”, a déclaré un homme qui ne sera pas présent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Jeux, aurait donc le temps de goûter un exploit historique.

Giannis Antetokounmpo reconnaît avoir beaucoup appris de ses erreurs passées

Indépendamment de ce qui peut arriver dans les deux prochaines rencontres, Giannis Antetokounmpo a fait valoir la grandeur du groupe qui a construit dollars de Milwaukee autour de lui. “C’est incroyable ce que nous avons fait cette saison, nous avons réussi à construire une chimie de groupe exceptionnelle, nous avons une mentalité de gagnant et quoi qu’il arrive, je suis très fier de cette équipe. Je sais ce que c’est que de perdre les qualifications dans lesquelles vous avez un avantage, alors j’essaie juste d’imaginer comment ces équipes ont fait face à une situation comme celle-ci. Apprendre du passé est très important. Ce que j’ai appris, c’est de ne pas changer en tant que personne à cause des résultats, et de maintenir un équilibre émotionnel avec moi-même et les miens », a déclaré le candidat ferme pour être le MVP des finales NBA 2021.