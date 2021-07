Giannis Antetokounmpo parle du mur de Giannis

Peu de fois dans l’histoire de la NBA, un joueur a été vu modifier le jeu autant qu’il le fait Giannis Antetokounmpo depuis son arrivée en championnat. La puissance du joueur grec et sa façon particulière de rivaliser, avec des vertus plus typiques d’un joueur du futur, signifient que de nombreuses équipes ont dû trouver un moyen d’adapter leurs défenses pour essayer de l’arrêter. Soleils de phénix a porté ce fait à un niveau supérieur avec l’approche de ce que l’on appelle déjà Mur de Giannis dans ces Finales NBA 2021, une disposition défensive dans laquelle jusqu’à cinq hommes sont enfermés aide à éviter que le grec pénètre dans la zone et soit obligé de doubler le ballon. Anteto en a parlé sur ESPN.

“Je le prends comme un compliment, en fait, je trouve amusant de voir comment ils conçoivent une défense spécifiquement contre moi. Voyant qu’ils ont besoin de jusqu’à trois joueurs pour essayer de m’empêcher de jouer mon jeu, cela ne fait qu’augmenter ma confiance. Je me concentre sur faire au mieux pour mon équipe. Avant je pouvais le prendre personnellement, mais maintenant l’important est de prendre la bonne décision et de trouver le coéquipier qui est le mieux placé pour marquer. J’ai toujours été un bon passeur et j’ai beaucoup ri quand J’ai regardé pour la première fois le Mur de Giannis, ce que je pense était il y a deux ans. Au début c’était difficile parce que je voulais aller contre tout le monde, mais heureusement, j’ai eu des entraîneurs dans ma vie qui m’ont appris à prendre les bonnes décisions”, a expliqué le Grec.

Antetokounmpo a apprécié les plaintes d’arbitrage des Suns

Interrogé par les plaintes arbitrales de Monty Williams, qui a dénoncé que plus de fautes sont prononcées en faveur du Grec que toute son équipe, Giannis Antetokounmpo il était énergique. “Je reçois de bons coups dans la zone, j’ai des égratignures sur tout le corps et s’ils continuent comme ça ils me laisseront un visage plutôt laid”, a déclaré avec ironie un homme dont l’intelligence tactique lui permet de trouver les failles dans un très défense serrée. La confiance qu’il a en ses coéquipiers et la capacité et les ressources techniques pour dribbler et trouver des espaces, semblent vitales pour son énorme impact sur ces Finales NBA 2021, prouvant qu’il est bien plus qu’un physique imposant.