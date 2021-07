Giannis Antetokounmpo remporte des trophées à Chick-fil-a pour “50 pièces” ⋆ .

Après avoir remporté la finale de la NBA, la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo célébré en s’arrêtant à un Chick-Fil-A et en commandant un 50 pièces.

Comme indiqué précédemment par theGrio, Antetokounmpo a mis fin à l’une des plus grandes séries de finales NBA de tous les temps avec 50 points, 14 rebonds et cinq tirs bloqués alors que les Bucks battaient les Phoenix Suns 105-98 mardi soir pour remporter leur deuxième championnat NBA, le premier de l’équipe. en 50 ans.

Le “Greek Freak” est également entré dans l’histoire en acceptant le trophée MVP des finales de la NBA. Selon les statistiques et informations d’ESPN, Antetokounmpo est l’un des neuf joueurs à avoir remporté plusieurs MVP de ligue et un MVP de finale, et l’un des trois à le faire avant l’âge de 26 ans, avec Tim Duncan et Kareem Abdul Jabbar. Abdul-Jabbar était membre de l’équipe de championnat des Bucks en 1971.

« Il y a huit ans, il y a huit ans et demi, quand je suis arrivé dans la ligue, je ne savais pas d’où viendrait mon prochain repas », a-t-il déclaré aux médias lors de sa conférence de presse post-finale. « Ma mère vendait des trucs dans la rue. Maintenant, je suis ici assis au sommet du sommet. Je suis extrêmement béni. Je suis extrêmement béni. Si je n’ai plus jamais l’occasion de m’asseoir à cette table, ça me va. Ça me va. J’espère que cela peut donner de l’espoir à tout le monde dans le monde. Je veux qu’ils croient en leurs rêves.

Giannis Antetokounmpo tenant son trophée MVP des finales NBA et le trophée du championnat Larry O’Brien (.)

Les Bucks ont remporté ce championnat NBA en éliminant les Hawks en plein essor et leur superstar montante Trey Jeune, ainsi que les Soleils et leur étoile naissante, Devin Booker.

“Ils ont vu le travail que nous avons fait pour arriver à ce point, en essayant de vendre des billets aux gens pour venir au match pour l’avoir maintenant emballé et avoir je pense 65 000 personnes à l’extérieur de l’arène ce soir”, a déclaré l’attaquant Khris Middleton. « C’est une transformation incroyable.

Antetokounmpo est allé en direct sur Instagram mercredi matin pour documenter sa course de restauration rapide à Chick-Fil-A avec le Larry O’Brien trophée et son trophée MVP de la finale sur ses genoux.

Lui, avec sa petite amie Mariah Riddlesprigger, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, s’est arrêtée au service au volant en s’assurant que l’employée approuvait qu’il la filme avant de passer commande.

« Il y a 150 000 personnes qui vous regardent en ce moment », a déclaré Antetokounmpo au travailleur de la restauration rapide, avant de demander « 50 [nuggets] exactement.”

Lorsque Antetokounmpo est sorti du parking Chick-Fil-A, il a été accueilli par une foule de fans des Bucks.

« Puis-je toucher le trophée ? » a demandé un fan excité, et Antetokounmpo a répondu: “Oui. Touche-le… vite, vite, vite !

Dans le clip, les fans entourent et poursuivent sa voiture et le double MVP se joint à leurs chants «Bucks in 6».

“C’est pourquoi j’aime Milwaukee”, a-t-il déclaré lors du Live. « C’est pourquoi j’ai choisi de rester parce que nous célébrons ensemble. C’est comme ça depuis le premier jour. Et j’adore ça.

Antetokounmpo a marqué 10 points au premier quart du match 6 de la finale NBA, tandis que l’ensemble de la formation de départ des Suns a terminé avec 11.

Il a terminé avec 35,2 points, 13,2 rebonds et cinq passes décisives par match tout en tirant à 61,8%, le premier joueur de l’histoire des finales NBA à atteindre ces chiffres.

Il a tiré 16 pour 25 sur le terrain et a réussi un incroyable 17 des 19 lancers francs – une performance spectaculaire pour tout tireur, sans parler de celui qui ne frappait que 55,6% en séries éliminatoires et a parfois été ridiculisé pour cela.

«Les gens m’ont dit que je ne pouvais pas faire de lancers francs et je les ai faits ce soir. Et je suis un sacré champion », a déclaré Antetokounmpo.

«Cinquante points dans un match de clôture dans une finale NBA. résume à peu près tout », a déclaré le centre Brook Lopez. “C’est tellement révélateur de qui est Giannis en tant que joueur, en tant que personne. Il a toujours cet état d’esprit de toujours s’occuper des affaires et il a été notre leader tout au long de mon temps.

« L’avoir comme point central de tout ce que nous faisons et de la façon dont il s’y prend, c’est juste contagieux avec toute l’équipe, et il est tellement impressionnant de nuit comme de nuit.

«Ce sont des choses que vous ne voulez pas prendre pour acquis. Mais c’est Giannis. C’est ce qu’il fait, et c’est juste, je veux dire, complètement impressionnant. Sa performance ce soir, toute cette série, toute cette année, il n’y a pas de mots pour ça. Vous n’avez qu’à regarder les chiffres.

Regardez l’intégralité de l’Instagram Live ci-dessous :

Cette histoire contient des reportages supplémentaires de l’Associated Press.

