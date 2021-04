Giannis Antetokounmpo signe le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Les plus grands contrats de l’histoire de la NBA 0:58

. – Milwaukee peut respirer plus facilement. La superstar de la NBA, Giannis Antetokounmpo, a accepté mardi de signer une prolongation de contrat de cinq ans avec les Milwaukee Bucks. L’accord est de 228,2 millions de dollars et est le plus important de l’histoire de la NBA, rapporte Shams Charania de ..

Y compris la dernière année restante de son contrat actuel, Antetokounmpo gagnera 256 millions de dollars au cours des six prochaines saisons, a rapporté Charania. L’agent d’Antetokounmpo, Alex Saratsis, a déclaré à Adrian Wojnarowski d’ESPN que l’accord comprend une option de retrait du joueur après la quatrième année.

« C’est ma maison, c’est ma ville », a publié mardi Antetokounmpo, 26 ans, sur les réseaux sociaux. «J’ai la chance de pouvoir faire partie des Milwaukee Bucks pendant les 5 prochaines années. Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, faisons-le.

Si l’équipe n’avait pas réussi à signer Antetokounmpo avec une extension, il serait entré l’été prochain en tant qu’agent libre sans restriction.

Après que les Bucks aient été éliminés des Playoffs NBA 2020 par le Miami Heat, il y avait des spéculations selon lesquelles Antetokounmpo pourrait envisager d’aller dans une autre franchise. Sa signature de l’extension refroidit ces craintes, au moins pour une courte période.

Antetokounmpo vient de terminer une année au cours de laquelle il a remporté le prix du joueur le plus utile de la NBA et du joueur défensif de l’année, un exploit uniquement accompli par Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Il a également fait la moyenne de ses sommets en carrière en points (29,5 points par match) et en rebonds (13,6 rebonds par match) tout en distribuant 5,6 passes décisives.

Antetokounmpo a mené les Bucks au meilleur record de la ligue pendant deux saisons consécutives. Cependant, les Bucks sont tombés face aux Raptors de Toronto lors des séries éliminatoires de la NBA 2019 et au Miami Heat en 2020.