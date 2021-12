Giannis Antetokounmpo termine l’année en détruisant le Magic

Victoire des Milwaukee Bucks contre Orlando Magic par 136-118 avec le « Big Three » à mille mavarillas et avec Giannis Antetokounmpo détaché. Jrue Holiday a terminé avec 25 points et 7 passes décisives, Khris Middleton avec 22 unités et 6 passes décisives et un Anteto imparable est allé à 33 points, 12 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 blocs. Dans le Magic, le meilleur était encore le rookie Franz Wagner avec 20 points.

33 points en 31 minutes pour @Giannis_An34. #NBAAllStar 33 PTS | 12 CER | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/QUxwsoU6FL – Milwaukee Bucks (@Bucks) 31 décembre 2021