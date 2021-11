Giannis Antetokounmpo tue les Lakers après avoir marqué 47 points

Le début de saison des champions NBA actuels dollars de Milwaukee ce n’est rien de bon. En effet, son bilan reste négatif malgré la victoire d’hier matin au Fiserv Forum un Les Lakers de Los Angeles par 109-102. Les hommes de Mike Bundenholzer ont cumulé 7 victoires et 8 défaites à ce jour. Les Lakers, quant à eux, sont embourbés dans une séquence de défaites et ont besoin de manger le retour de James Lebron. Hier, la star de l’équipe rivale, Giannis Antetokounmpo, les a déchirés. Ils sont à cinquante pour cent gagnants en ce moment.

Le jeu de Giannis était absolument bestial. Il a terminé le duel avec 47 points avec des pourcentages de tirs spectaculaires (18 sur 23 en placement, 3 sur 4 en triple et 8 sur 11 en placement). De plus, il a capturé 9 rebonds et distribué 3 passes décisives. Énorme le grec. Avec lui les Bucks, au-delà du mauvais départ, vont aspirer à tout cette année. Bobby Portis a terminé le match avec 17 points et Khris Middleton et Pat Connaughton ont contribué 16 points par tête.

Comportement anormal ce soir. – 47 points | 9 CER | 3 AST | 3-4 15 heures pic.twitter.com/l48x0Nw4JR – Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 novembre 2021

Les Lakers ne lèvent pas la tête

Les Lakers, quant à eux, n’en finissent pas de relever la tête. Talen Horton-Tucker est la seule bonne nouvelle des derniers matchs. Il est revenu très fort et hier, il a marqué 25 points et pris 12 rebonds. Cependant, ni Russell Westbrook ni Anthony Davis n’ont fini de le casser. 19 points et 15 passes décisives pour Russ hier et 18 points pour AD. LeBron James devrait revenir ce vendredi. Angelenos a beaucoup besoin de lui.