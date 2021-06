Giannis avec Doncic, la possibilité qui a terrifié la NBA

Avant le début de la saison, Giannis Antetokounmpo a gardé tout Milwaukee et une grande partie du Wisconsin en alerte. L’acteur grec a tardé à signer une prolongation de contrat qui, si elle n’est pas menée à terme, pourrait mettre en péril un projet aux grandes ambitions, mais avec un petit marché. “Je ne sais pas quel plan j’ai. Cela dépend de ce que fait la franchise. S’ils prennent les bonnes décisions, je continuerai là-bas pendant de nombreuses années. Sinon … nous verrons”, a-t-il expliqué au temps. Une ribambelle d’énoncés imprégnés d’une seule raison : l’ambition, le besoin d’être et de se sentir vainqueur. “Si LeBron, Kevin Durant et Anthony Davis venaient à Milwaukee, ce serait bien. Peu m’importe si je suis le premier, le deuxième ou le troisième nom, parce que je veux gagner. Quand vous prenez votre retraite, c’est la seule chose dont les gens se souviennent ,” il ajouta. Une obsession évidente qui a mis toute la franchise en alerte. Des bureaux à la piste. Ses collègues lui ont même offert des stylos le jour de son anniversaire, avec un message intrinsèque qui ne se perdait pas en allusions : signer. Finalement, il l’a fait. Et pas n’importe comment : avec le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. 228,2 millions depuis 5 ans et un message clair: “Je suis ravi de faire partie des Bucks pour les cinq prochaines années. Faisons-les servir”, a-t-il déclaré après l’annonce officielle.

A son arrivée, les rumeurs ne se sont pas arrêtées, comme d’habitude. Encore plus dans un mouvement qui pourrait redéfinir toutes les forces de la compétition, quelque chose qui, plus tard, ferait le débarquement de James Harden aux Broooklyn Nets. Dans le cas de Giannis, tout est resté tel quel, mais, dans l’esprit de nombreux fans, les possibilités faisaient allusion. Anthony Davis a également mis du temps à dégager son avenir et, dans une conjecture commune, il y avait des spéculations sur l’imbrication de leurs destins: attendre la décision du Grec pour, sur cette base, élargir l’éventail des possibilités des Lakers dans l’offre. Comme dans le cas du joueur des Bucks, les doutes se sont soudainement dissipés avec un autre grand contrat : 190 millions pour 5 ans. Mais il y avait plus. Miami Heat, bourreau du Wisconsin en séries éliminatoires, tirant plus de sang dans la blessure, se présentait comme l’un des futurs prétendants et Dallas Mavericks, quant à lui, rêvait de réunir Giannis avec Luka Doncic. Cela semblait être un long plan (c’était le cas), mais non moins terrifiant, comme l’a récemment révélé Zach Lowe d’ESPN.

Le journaliste américain, dans une analyse de la manière dont il est possible de nuire aux hommes de Mike Budenholzer, explique : « Peut-être le problème est-il que la version d’Antetokounmpo, à la fois finisher et initiateur, nécessite un créateur d’élite plus proche de son niveau. C’est pourquoi les dirigeants rivaux vivaient dans une terreur énorme avant que Giannis ne signe sa prolongation, avec la possibilité de le voir faire équipe avec Luka Doncic avec les Dallas Mavericks.“. L’option n’était même pas proche, mais l’image projetée était celle de deux jeunes joueurs, qui sont déjà deux des plus grandes superstars de la ligue et, dans les deux cas, avec une faim insatiable. D’un côté, 26 ans et deux MVP, de l’autre, 22 et le leadership de plusieurs générations en attente. Sur le plan continental, un duo européen sans égal.

Depuis, sans aller plus loin, les choses ont bien changé. Les Bucks, après la prolongation signée par Jrue Holiday, 134 millions en quatre ans, ont misé sur la continuité. Khris Middleton, l’autre pilier de l’équation, est à égalité jusqu’en 2023 et a une option de joueur en 2024, également aux valeurs maximales. S’ils étaient exercés, dans le Wisconsin, ils investiraient dans leurs trois meilleurs joueurs 105 millions sur le parcours 2021-22, 113 millions en 2022-23 et 120 en 2023-24. Dans le cas de Dallas, l’avenir est incertain. Après les exploits ingrats de Doncic face aux Clippers, la question est claire : comment entourer le joueur slovène pour construire désormais un projet gagnant. Parce qu’il est pour ça. Pour commencer, l’ancien du Real Madrid signera, si tout va bien, un peu plus de 200 millions pour cinq saisons. Sur la table, bien d’autres fronts ouverts. Tim Hardaway Jr., le principal soutien de Doncic dans ces séries éliminatoires, sera un agent libre. Le perdre serait une grande perte et le garder, ingénierie avec le plafond salarial: rejeter l’option d’équipe sur Cauley-Stein, faire dire non à Josh Richardson… Pendant ce temps, Kristaps Porzingis n’est pas le deuxième pilier attendu et Jalen Brunson pourrait être un joueur autonome en 2022. Après tout, c’est la réalité.