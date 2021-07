Giannis Bourousis prend sa retraite du basket après 21 ans de carrière

09/07/2021 à 17h32 CEST

Sport.es

Le vétéran du basket-ball hellénique Giannis Bourousis, 37 ans, a annoncé vendredi sa retraite du sport seulement deux semaines après l’équipe nationale grecque Vassilis Spanoulis et Nikos Zisis.

“L’adolescent grand et mince de Karditsa (Grèce centrale) a vécu bien plus qu’il n’en avait rêvé au cours de son voyage à côté de la déesse orange. Il a vécu des plaisirs, il a gagné des championnats, Il a reçu la reconnaissance de l’élite du sport en Europe et a également connu des déceptions, parce qu’ils font partie de la vie », a déclaré Bourousis sur son compte Instagram.

Au cours de sa longue carrière de 21 ans, le pivot a remporté les médailles d’or (2005) et de bronze (2009) aux championnats d’Europe basket-ball avec l’équipe nationale helena et une Euroligue (2015) avec le Real Madrid.

Quelques play-offs avec le Barça

Aussi, en son temps pour l’équipe blanche a remporté une Ligue ACB (2015), deux Coupes du Roi (2014 et 2015) et deux Supercoupes d’Espagne (2013 et 2014), titres qui s’ajoutent à ses deux ligues grecques (2002 et 2017) et trois Coupes de Grèce (2010, 2011 et 2017). En 2016, il a reçu le prix du meilleur joueur de la Ligue ACB.

Bourousis a commencé sa carrière professionnelle en 2001 avec l’AEK Athènes. Le Barça a engagé Bourousis pour disputer les barrages de la saison 2005-06, dans lequel il a joué trois matchs avec un total de onze minutes jouées et un panier marqué.

Le pivot grec a disputé des play-offs avec le Barça en 2006

| PANIER SOLO

Après son bref passage dans l’équipe du Barça, a joué cinq ans pour l’Olympiacos au Pirée, avant de passer à Emporio Armani à Milan, où il a joué deux saisons.

En 2013, il a signé pour le Real de Madrid, où il a joué deux saisons. De là, il est allé dans les rangs de la Baskonia, où il est resté pendant un an.

Sa troisième étape en Espagne a eu lieu lors de la saison 2019-2020, lorsqu’il a signé pour Herbalife Gran Canaria, après un an au Panathinaikos d’Athènes et deux autres avec les Lions chinois du Zhejiang. ETLa dernière équipe qu’il a traversée avant sa retraite a été les Peristeri d’Athènes.