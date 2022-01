Giannis est trop pour Willy

Les Pélicans se sont renforcés en rendant visite aux champions de la NBA, les Bucks, dans l’un de ces matchs auxquels toute équipe ayant des aspirations devrait prêter attention. Laisser le pilote automatique pendant de nombreuses minutes contre un adversaire faible et affaibli peut faire des ravages. Même avec ceux-ci, il n’y avait pas de réelle alternative pour les hommes de Willie Green malgré le fait qu’ils n’étaient pas complètement détachés jusqu’à la fin du match.. Au tableau, les jetons les plus précieux étaient ceux des locaux et cette maxime rendait le match plus supportable pour finir haut.

Se présenter au domicile des champions NBA en titre avec les absences des deux joueurs qui résolvent le plus de problèmes, c’est trop. Laissant de côté que Zion Williamson n’a pas encore rejoint, Brandon Ingram connaît des problèmes dans l’un de ses talons et Jonas Valanciunas vient d’entrer dans le redoutable protocole sanitaire contre le coronavirus. Avec ces osiers, il leur restait ce panier. Les Pélicans se sont battus pour une victoire épique au Forum Fiserv mais sont repartis sans la récompense attendue.

Le résultat final était 136-113. Les quatre quarts étaient pour les Bucks, qui avaient leur meilleur homme dans le MVP grec Giannis Antetokounmpo avec un triple-double à trembler : 35 points, 16 rebonds et 10 passes décisives.

Le match a été l’occasion de voir Willy Hernangómez en action dans un endroit différent de celui qu’il a l’habitude de fréquenter. Il a été celui choisi pour remplacer la démission de Valanciunas comme titre. La rencontre ne s’est pas déroulée comme prévu par les Espagnols, sûrement, puisque ses 11 points et 9 rebonds étaient stériles par rapport à ce qui s’est passé à côté de lui. Il n’a pas tellement frappé de l’intérieur de la peinture en attaque, ce qui est sa plus grande vertu, et il n’a pas été différentiel ni dans le combat dans les cerceaux ni en essayant d’arrêter les possessions de la défense. Il a terminé 20 minutes sur le court et a été dépassé par l’autre pivot important de la rotation, Jaxson Hayes, qui a marqué 23 points en 28 minutes.. La référence lituanienne sera sortie jusqu’à ce qu’il sorte de l’isolement, on verra donc l’évolution de ce différend interne amical.

Cette sortie des pélicans avec Willy était étrange. Les entraîneurs ont regretté, s’il n’y a pas d’autre meilleure explication, puisqu’ils l’ont sorti de la piste après quatre minutes pour admettre Hayes sans les problèmes de fautes (il n’en a pas fait) comme excuse. Peut-être pour surprendre. Le fait est que le panorama n’a pas beaucoup changé. Holiday a essayé de retirer la voiture au premier quart après quelques erreurs au début, mais les Bucks ne sont pas partis sur le tableau de bord. En effet, lorsque Willy est revenu et est entré en deuxième période, ce sont les Pélicans qui ont surpris. Le 30-37 est devenu un petit danger, corrigé par six points presque consécutifs qui contenaient l’offensive des visiteurs. Avant la pause est venu un de ces coups de poing qui font mal : deux contre-attaques pour terminer la période avec Pat Connaughton l’ont fait passer de trois à huit, ce qui est un changement important et juste au moment où les joueurs font une pause. La direction de Jrue Holiday était une goutte pour la Nouvelle-Orléans, qui a fini par s’effondrer un peu à partir de la seconde moitié du troisième trimestre. Les distances de 15-20 points sont devenues une réalité jusqu’à la fin du match et Antetokounmpo en a profité pour s’amuser un peu plus, notamment l’affiche d’Hernangómez, avant de se retirer pour se reposer.