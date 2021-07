Giannis et la torture des Suns : “Je ne suis pas Michael Jordan…”

Giannis Antetokounmpo a reconnu que lorsque, il y a treize jours, son genou s’est fissuré lors du quatrième match contre les Hawks d’Atlanta, en finale Est, il pensait qu’il ne jouerait plus dans ces séries éliminatoires … et pour les 12 prochains mois. Enfin, non seulement il a pu être dans les trois matchs de ces Finales 2021 mais il est aussi le meilleur joueur de la série. Après son plus discret 20 + 17 + 4 du premier match, il a enchaîné un 42 + 12 + 4 et un 41 + 13 + 6. Et c’est pour l’instant dans 34,3 points, 14 rebonds, 4,7 passes décisives, 1,3 contres, 61 % au tir et un bon (pour lui) 65% sur les lancers francs.

Très à l’aise près du bord, extrêmement supérieur lorsque DeAndre Ayton n’est pas sur le terrain (les Suns ont peu de réponses, plus avec Saric blessé), Giannis donne de l’espoir aux Bucks et a été le premier joueur, avec Shaquille O’Neal, à rejoindre a Finales deux matchs avec au moins 40 points et 10 rebonds. D’un autre côté, il n’y en a qu’un qui a marqué au moins 40 points en quatre matchs d’affilée : Michael Jordan. En fait, Giannis n’est que le sixième à le faire lors de deux matchs consécutifs pour le titre. Les précédents étaient LeBron James, Jordan et Shaquille, Jerry West et Rick Barry.

Les quatre de Jordan sont arrivés, c’est la morbidité maintenant, contre Phoenix, en 1993, lorsque l’équipe de l’Arizona, avec un facteur à domicile et un Charles Barkley qui avait été MVP, a perdu 2-4 parce que ne pouvait pas contenir un Jordan divin : 41 points, 8,5 rebonds, 6,3 passes et 1,7 interceptions par match. Le 23e a marqué 31 points dans le premier de la série et 33 dans le sixième. Dans les quatre entractes, il est allé à 42, 44, 55 et 41 points. Giannis prend cette comparaison avec humour, maintenant qu’il est à mi-chemin (deux de suite de plus de 40) contre le même rival, les Suns : “Je ne suis pas Michael Jordan…”.

Journaliste : « Michael Jordan a disputé 4 matchs consécutifs à 40 points contre les Suns en finale de la NBA… » Giannis : “Je ne suis pas Michael Jordan.” Je ne pouvais pas croire la stat 😂 pic.twitter.com/ujIZh1rveg – CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 12 juillet 2021

L’attaquant grec s’est montré très optimiste après le grand match de ses Bucks pour rejoindre la finale, dans le troisième de la série, le premier à Milwaukee : “Nous nous sommes améliorés du premier match au deuxième et nous nous sommes améliorés du deuxième au troisième. Nous devons continuer à construire, continuer à croire et à jouer notre jeu, rivaliser avec acharnement et être ensemble. Nous pouvons continuer à être meilleurs à chaque fois, nous l’avons déjà fait lors des qualifications précédentes et nous pouvons le faire à nouveau. C’est notre objectif ».

De plus, il appréciait avant tout l’expérience d’être en finale de la NBA, y compris le résultat final : « Cela a été une longue route juste pour arriver ici. Être assis ici à répondre à vos questions, jouer à ces jeux alors que seules deux équipes sont en vie, être avec mes coéquipiers. Après avoir pensé que j’avais rompu pendant un an et que je suis revenu … c’est un long voyage, je vais profiter de chaque instant, essayer que mes compagnons s’amusent et nous rivalisons autant que possible. Nous avons près de 20 000 personnes dans ce pavillon, plus de 20 000 à l’extérieur… il veut aider mes coéquipiers et qu’on a la possibilité de gagner à chaque match ».