Giannis fait taire Philadelphie – AS.com

Grant Riller, Isaiah Joe, Tobias Harris, Joel Embiid, Matisse Thybulle et Ben Simmons. C’est la liste des pertes avec laquelle les Sixers ont atteint leur 12e match de la saison. Et avant le champion actuel, les Bucks. A priori, il semble difficile d’obtenir un match comme celui-ci pour n’importe quelle équipe, mais l’équipe locale a montré un éloge digne d’éloges qui les a maintenus dans le jeu tout le temps et les a fait rêver du machado jusqu’aux dernières secondes. Machado entre guillemets, puisque les Bucks sont dans les heures creuses, profitant toujours du succès obtenu il y a quelques mois et sachant, comme toute équipe championne, que tout est une question d’appuyer sur l’accélérateur. Bien sûr, même si le set réalisé par Mike Budenholzer n’est pas bien arrivé au pays où les pères du pays ont signé la déclaration d’indépendance, ils étaient conscients de la nécessité de gagner et de faire avancer le parti. Et ils l’ont fait.

Le duel était un échange continu avec les Sixers comme protagonistes initiaux, après un duel initial dans lequel, enhardis par l’impossibilité représentée par tant de victimes, ils sont passés à 39-30. Parce que oui, personne ne connaît l’avenir de Simmons, Mais qu’Embiid soit hors jeu en raison des protocoles de coronavirus laisse l’équipe sans sa référence principale. D’autant qu’il n’affiche pas son meilleur niveau en ce (encore) début de stage de basket. De retour dans le match, les Bucks ont réagi au break, qu’ils ont pris l’avantage (61-58) grâce à un triplé d’un héroïque Grayson Allen (25 points et 5 sur 9 en triplés). Et à partir de là, l’alternance sur le tableau de bord a été constante jusqu’aux Sixers, ils n’étaient que 2 points (107-109) à moins de 3 minutes de la fin, ils ont coulé définitivement.

Après 15 changements à la lumière et quatre nuls, les Bucks ont laissé les locaux avec seulement 16 points dans un dernier quart-temps dans lequel, en plus, ils ont tiré avec seulement 20 % de field goal et ont transformé un triste 1 sur 12 en triples. C’est plus, depuis qu’ils sont arrivés à un seul panier, ils n’ont marqué qu’une fois de plus. En presque 3 minutes. Une dalle trop grosse contre une équipe avec une puissance offensive et défensive énorme et qui gère des fins serrées avec une sagesse qu’elle n’avait pas avant, et une pression qui, pour les résultats, n’est plus. Très physiques derrière et allant assidûment à la ligne du personnel (jusqu’à 21 fois), les Bucks ont résolu un duel verrouillé dans lequel ils n’ont pas montré leur meilleure version. Mais qu’est-ce qu’il leur a fallu, après tout, pour établir un record encore très loin de (leur) réalité (5-6) et à la neuvième place de la Conférence Est.

Giannis Antetokounmpo était, bien sûr, le meilleur joueur du match, mais le spectateur est resté sans voir une bataille qui aurait pu être très attrayante contre Embiid. 31 points (12 sur 26 en placement, 0 sur 2 en triple et 7 sur 13 en lancers francs), 16 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes. De plus, 25 points pour Allen susmentionné, 19 + 10 pour Bobby Portis et 11 pour Semi Ojeleye. Tous, avec la contribution intermittente de Connaughton, George Hill et Holiday, qui sont passés à 8 points par barbe. Les Bucks ont tiré 46% sur le terrain et 38% à 3 points, en plus de profiter de la défaite bien connue d’Embiid pour s’imposer dans la lutte pour le rebond (52 à 46) et prendre les bonnes décisions au bon moment, notamment au quatrième trimestre.

Et les Sixers ? Grand rôle malgré la défaite. Ils sont allés aussi loin que le physique et le talent leur ont donné, un éclipsé par des pertes massives. Doc Rivers a applaudi les siens avec joie et a réussi à serrer Andre Drummond, qui a réalisé un très bon match en partant après la défaite d’Embiid : 17 points et 20 rebonds. Milton est allé à 20, Niang à 21 sur le banc et Tyrese Maxey a marqué plus que quiconque avec 31 points extraordinaires. Mais personne n’a pu arrêter Grayson Allen, à seulement 26 ans, et qui dépasse déjà les 15 points par match cette saison et 40 % en triple. Un jeune joueur qui a déjà montré son talent chez les Grizzlies et celui qui est pratique, avec les espaces que Giannis génère, le jeu des Bucks. Bref, un duel intéressant qui le sera davantage avec tous les joueurs disponibles et dans une phase ultérieure de la saison. Quand les deux équipes, en particulier les Sixers, jouent davantage. Pour l’instant, Giannis fait son truc et Grayson Allen fait sourire presque tout le monde. Principalement des fans de Bucks, bien sûr.