Giannis gâche la nuit de LaMelo et les Bucks paniquent

Match au sommet. Milwaukee a vu un duel dans l’Est qui fera beaucoup parler. Le meilleur match de LaMelo a été ruiné par un Giannis qui est le capitaine général de la meilleure ligue du monde. Les Bucks, champions en titre, ajoutent leur huitième victoire consécutive et commencent à émerger comme l’équipe qu’ils ont toujours été. Les Bucks insatiables, résistants, durs et magnifiques, cette équipe qui a survécu aux critiques et aux séries éliminatoires d’une crise cardiaque, sont revenus de 0-2 en finale et ont conquis le premier ring en 50 ans. Un demi-siècle d’attente pour un petit marché, mais une ville qui comprend le basket. Et la victoire contre les Hornets, c’est aussi l’évolution d’un groupe qui a pu tout faire, vers un autre qui sait qu’il est vainqueur et agit en conséquence. Qu’il a laissé derrière lui le désespoir et le besoin d’urgence pour céder la place à ce complexe de supériorité qui s’empare de celui qui a remporté un championnat. Une sensation nécessaire pour gagner et dont ils ont fait preuve lors des derniers playoffs. Du match 7 des demi-finales de conférence contre les Nets, au cri de « Bucks in six » quand ils étaient menés 0-2. Immortel

