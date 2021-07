Giannis : “Kobe croyait qu’il pouvait le faire… et il devait le faire”

Milwaukee Bucks est un champion NBA. La franchise du Wisconsin, après 50 ans, revient pour couronner la meilleure ligue du monde. La route n’a pas été facile. Pour aucune personne. Sous la baguette de Mike Budenholzer, arrivé sur le banc en 2018, la franchise a fait un saut qualitatif immédiat, a commencé à dominer la saison régulière d’une main de fer et, avec Giannis Antetokounmpo à la barre, le titre était l’objectif, celui qu’ils saisissent aujourd’hui de toutes leurs forces. Ils le font, principalement, parce que les chutes précédentes avaient été très dures. À la première tentative, les Raptors de Toronto, finalement champions, se sont ralliés de 2-0 en finale de conférence. Un coup qui fut un formidable revers en raison de la proximité de la gloire. Dans la seconde, la saison dernière, la catastrophe a pris de l’ampleur, avec la défaite au deuxième tour contre le Miami Heat. La troisième fois, le charme.

Pour de nombreuses raisons, à la fois sportives et symboliques. Même avec une valeur spéciale de l’ici et maintenant, mais le prix est ce qu’il est : le Larry O’Brien. Le premier d’Antetokounmpo, qui, après le sixième et dernier match contre les Phoenix Suns, s’est présenté devant les médias. Excité, il a même plaisanté avec son départ de l’équipe : “Je sors maintenant, je veux un transfert”, a-t-il plaisanté, aux éclats de rire des journalistes, en référence à son dernier renouvellement. En décembre, le joueur grec a signé le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, 228,2 millions pour 5 ans, après une attente tendue devenue éternelle à Milwaukee. Mais il a accepté la prolongation et, comme le montre aujourd’hui, le reste appartient à l’histoire.

Malgré les doutes en début de saison, son objectif était clair. En 2014, après sa première saison dans l’entité, il a fait une promesse qui est aujourd’hui tenue : “Je ne quitterai jamais l’équipe et la ville de Milwaukee jusqu’à ce que nous construisions un projet qui remporte le championnat”, a-t-il posté sur Twitter. Il a été fidèle à ses paroles, mais aussi à Kobe Bryant. Il y a deux ans, le légendaire joueur des Lakers a confié à Giannis une mission : “Mon garçon… Grand MVP. Niveau supérieur : le championnat.” La star des Bucks a tout livré. D’abord, avec le prix du joueur le plus utile de la compétition, obtenu en deux saisons consécutives ; maintenant, en tant que champion. Et, dans un sens de mémoire, il l’a également fait remarquer lors de la conférence de presse: “Kobe Bryant pensait qu’il pouvait faire ça … et il le devait.”

Sa saison et, surtout, sa phase finale, a eu beaucoup de mentalité mamba, comme sa vie : de son enfance dans les rues de Grèce, en tant que vendeur ambulant, au basket Olympus. Milwaukee l’a embrassé et il a embrassé Milwaukee, où il voulait que son premier championnat ait lieu aujourd’hui : “J’aurais pu aller dans une super équipe et juste faire ma part et gagner, mais c’est la façon la plus difficile de le faire et c’est la façon dont nous choisissons de le faire. Et nous l’avons fait, nous l’avons fait”, a-t-il réitéré. Peu de performances méritent plus que la sienne le label de légendaire : 50 points, 14 rebonds et 5 contres. Seul Bob Pettit, en 1958, avait marqué autant de points dans une finale décisive. Et plus de légende : il a rejoint Michael Jordan et Hakeem Olajuwon comme les seuls à remporter des prix MVP, à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires, et joueur défensif de l’année.

A 26 ans, il pose ce qui est jusqu’à présent la pierre angulaire de son héritage. Celui pour qui la fin n’est pas en vue, mais pour celui qui, lui-même, tient compte de toutes ses racines : “Beaucoup de gens m’ont aidé à être dans cette position. Je ne l’ai pas fait seul”, a-t-il tenu à remercier. Dans le même temps, il a lancé un message dans la lignée de ses dernières interventions lors des conférences précédant les rencontres, chargé de réflexions vitales : “Peu importe quand vous vous sentez déprimé et que les choses ne vont tout simplement pas arriver, croyez-le et continuez d’essayer. Ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas être. Les gens m’ont dit que je le pouvais” t fais des lancers francs… J’ai fait mes lancers francs ce soir et je suis un sacré champion ! », s’est-il exclamé, euphorique. La légende continuera.