Giannis part et les Bucks détruisent les Suns à Milwaukee

dollars de Milwaukee a remporté son premier match des finales NBA 2021 après avoir détruit lors du troisième match (le premier joué au Forum Fiserv) Soleils de phénix par 120-100. Le duel a éclaté au deuxième quart-temps avec un partiel de 35-17 favorable au Wisconsin dont les Suns n’ont pas pu se remettre. Giannis Antetokounmpo Il a de nouveau dépassé les quarante points et cette fois, il a frappé le sien pour gagner clairement. Les Suns de Monty Williams ont toujours une avance de 2-1 dans la série.

Ainsi, Anteto a été décisif et est revenu pour jouer un match extraordinaire. Il a terminé avec 41 points (14 sur 23 du terrain et 13 sur 17 du personnel), 13 rebonds (4 en attaque), 6 passes décisives et une interception. +20 avec lui en piste pour les Bucks. Il est absolument imparable en peinture. S’il parvient à frapper les lancers francs, les Suns n’auraient aucune solution défensive pour l’arrêter.

Bon match pour Jrue Holiday, à un meilleur niveau que lors des deux premiers matchs. Le garde des Bucks a terminé avec 21 points (8 sur 14 en placements et 5 sur 10 en triples) et 9 passes décisives. Khris Middleton est allé à 18 points et Brook Lopez et Bobby Portis ont eu 11 points par tête.

Les meilleurs jeux du #NBAFinals Game 3 WIN !! pic.twitter.com/7dwM2ciSDP – Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 juillet 2021

Les soleils, fallones

Après deux matchs de haut niveau, c’est la première défaite des Suns en finale. Devin Booker a été horrible sur le terrain et est tombé à 10 points après avoir raté 11 des 15 tirs qu’il a tentés et 6 des 7 tirs à 3 points qu’il a réalisés. Bon niveau de Chris Paul (19 points et 9 passes), Deandre Ayton (18 points et 9 rebonds) et Jae Crowder (18 points après avoir réalisé 6 des 7 triples qu’il a lancé) qui n’a pas suffi à éviter la défaite.