Giannis : « Pour être champions, nous devons gagner le quatrième match »

Quarante points ont marqué Giannis Antetokounmpo dans les deux derniers matchs de la finale NBA auxquels votre équipe est confrontée, dollars de Milwaukee, avec Soleils de phénix. Hier, première victoire du Wisconsin. Ce sont les clés du grec : “Nous savions quel genre de jeu nous allions trouver, nous savions que nous devions être agressifs et essayer de jouer notre meilleur basket. J’essayais simplement d’être agressif, de jouer possession par possession dans le duel.”

Giannis a été agressif dès le premier instant du match en essayant d’impliquer tous ses coéquipiers : “J’ai juste essayé d’ouvrir des espaces et de bien passer le ballon et d’avoir tout le monde connecté dès le début. Ma pensée à la fin était d’essayer d’être concentré, agressif et essayez de terminer chaque jeu avec le bon tir ou la bonne passe. »

Lors de sa bonne nuit avec les coups francs (13 sur 17), il a commenté la chose suivante : « J’essaie simplement de me concentrer sur ma technique et mon corps, si vous voyez que certains entrent, vous gagnez en confiance, au final le plus important c’est que mes coéquipiers veulent que je sois agressif, que je pénètre, que je force, que j’aille jusqu’à la ligne des lancers francs, ils croient en moi, en mes tirs.”

“Pour que nous soyons de retour dans la série, pour gagner la série, pour être champions … nous devons l’apporter.” pic.twitter.com/kbfXqDTS38 – Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 juillet 2021

Le quatrième match

Les Bucks étaient déjà menés 2-0 contre les Nets lors de ces séries éliminatoires et ont réussi à revenir, entre autres, grâce à la victoire du quatrième match, qui est la clé. Ceci commente le duel de mercredi:

“Nous savons ce que ce match va être et la clé va être la mentalité, ça va être très mental, pour être champions, nous devons gagner le quatrième match.”