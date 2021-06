Giannis rate une occasion – AS.com

Les occasions manquées sont payées, encore plus en NBA. Et les Bucks peuvent coûter cher dont ils n’ont pas pu profiter contre les tout-puissants Nets, qui se sont retrouvés sans James Harden lors du premier jeu mais, malgré tout, ils ont gagné un match qu’ils ont dominé dans leur milieu et qu’ils ne se sont pas laissé remonter à la fin. Kyrie et Durant étaient bien entendu chargés de maintenir les New-Yorkais à flot en l’absence de leur principal fournisseur de ballons, un gardien qui est à la base depuis son transfert controversé des Rockets et qui a légitimement opté pour le MVP jusqu’à sa blessure à fin mars. Maintenant, avec une déchirure au tendon de sa jambe droite, c’est douteux pour le deuxième tour et il devra attendre de savoir s’il peut jouer le jeu ou il le verra habillé dans la rue et sur le banc, une image qui se répète beaucoup dans une saison au calendrier condensé, marqué par les blessures (dites aux Lakers) et plein (plein de bizarreries). De plus, la seule chose qui reste uniforme et conforme aux attentes, c’est le niveau des Nets, favoris pour le titre par talent… et d’ailleurs ils doivent gagner des matchs, en gros.

Mike Budenholzer, qui cherche la rédemption (et éviter le licenciement), a commencé le jeu en suivant la tendance des changements qu’il a apportés cette saison, essayer de nouvelles choses et essayer de surprendre le rival, varier (ou essayer de varier) ce seul plan qui était une grande vertu quand ça allait bien, mais une très grosse dalle quand elle était immobile, surtout en phase finale. L’entraîneur a amené PJ Tucker dans le poste de départ à la recherche d’une présence plus défensive et d’un antidote (s’il y en a un) qui pourrait ralentir Durant. Ce n’était que le deuxième départ de l’attaquant depuis qu’il a rejoint les Bucks, son premier en séries éliminatoires; et cela a fonctionné pendant un certain temps, mais cela n’a pas eu une continuité particulièrement grande au fil des minutes. C’est plus, les choses n’ont pas fonctionné pour l’équipe visiteuse une fois que les Nets se sont adaptés à la nouvelle situation, sans Harden mais avec deux étoiles auxquelles Milwaukee n’a trouvé aucune réponse. Quelque chose de très courant qui arrive avec Kyrie et Durant, évidemment.

Une fois remis du revers initial, avec cette blessure Harden (il l’a fait lui-même) dans une pénétration qui a forcé Steve Nash (qui suit son truc, presque aussi impénétrable que l’était son mentor et aujourd’hui deuxième, Mike D’Antoni ) arrêter le jeu au deuxième jeu pour voir comment le gardien se dirigeait vers le tunnel des vestiaires, les Nets ont mis les batteries. Ils ont perdu 9 points au premier quart, mais ils l’ont terminé à un jet de pierre (30-32). Ensuite, à envoyer : 10 points de Kyrie au deuxième quart et 13 de Durant au troisième, pour un partiel cumulé de 68-52, forgé surtout par une défense suffocante (car oui, les Nets défendent aussi) dans ces 12 derniers minutes, ce qui a permis aux locaux de s’évader définitivement. Brooklyn a commencé le quatrième quart avec une avance de 14 points (98-84) et menait par 19. Et il n’a pas laissé la différence tomber en dessous de 10 jusqu’à ce que Pat Connaughton marque un panier., avec seulement 14 secondes pour aller, et avec tout complètement décidé.

Kyrie et Durant battent Giannis

Antetokounmpo l’a essayé de plusieurs manières et à aucun moment ce n’était le problème des Bucks, mais ce n’était pas non plus la solution dans les minutes chaudes de l’accident. Il a marqué 10 points dans une période d’ouverture dans laquelle il était fort, mais s’est dilué au fil des minutes dans un ton similaire à celui du reste de son équipe; au final, 34 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, dont 16 sur 24 aux tirs du terrain, mais un -7 avec lui sur la piste. Middleton est allé à 13 + 13, mais a connu une série de tirs désastreuse (6 pour 23, 0 pour 5 sur 3). Et Jrue Holiday n’a pas non plus, ce déclencheur qui a permis aux Bucks de développer leurs changements les plus positifs, a eu sa meilleure performance (17 + 9 + 6, mais 7 sur 19 au lancement. Le problème pour les Bucks était, bien sûr, le triple : un 6 sur 30 accumulé sans que personne ne s’échappe : 1 sur 4 de Tucker (qui n’avait que de bonnes minutes au début et à aucun moment pu avec Durant), 1 sur 5 de Forbes, 2 sur 7 de Jrue, 2 sur 5 de Giannis… La situation s’améliorera au prochain match (ils sont la quatrième équipe avec le meilleur pourcentage de triples de la compétition), mais ils ont raté une occasion en or et sont obligés de gagner le deuxième tour pour obtenir l’avantage du terrain et ne pas voyager 2-0 à Milwaukee.

Chez les Nets, les meilleurs étaient bien sûr Kyrie et Durant : le meneur, qui n’a pas marqué au quatrième quart, a terminé avec 25 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, et avec de bonnes courses malgré son irrégularité dans le triple ( 3 sur 11). Durant est passé à 29 + 10 + 3, avec un bon 12 des 25 tirs sur le terrain. Mais, en plus du duo dynamique (transformé en celui par obligation), hubo mucha participación de la intendencia: Joe Harris se fue a 19 puntos sin casi botar el balón (alho habitual en él), está emergiendo definitivamente como la cuarta espada de los Nets y sigue siendo un seguro constante desde el exterior (5 de 9 cette nuit). Et Blake Griffin a réalisé une performance redoutable : 18 points, 14 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. L’autre bonne nouvelle a été la performance de Mike James (12 + 7 + 3), qui a réalisé l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Brooklyn. Et aussi, bien sûr, que les Nets ont été sauvés d’une situation qui aurait pu être délicate et ils attendent Harden avec la tranquillité de 1-0. Les playoffs vont sauver des vies. Et les Nets aussi. Les favoris toujours en tête. Quelque chose qui continuera d’être à moins que Giannis Antetokounmpo ne prouve le contraire.