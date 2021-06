Giannis sur Middleton : “Aujourd’hui n’est que grandeur”

dollars de Milwaukee Il est maintenant un pas de plus vers la réalisation de son objectif d’atteindre la finale de la NBA. La franchise du Wisconsin a battu les Hawks d’Atlanta ce matin lors du match 3 de la finale de la Conférence Est des éliminatoires de 2021, par un résultat de 113-102, et grâce à un affichage de score de Khris Middleton.

Middleton a terminé le match avec 38 points à son casier, plus 11 rebonds et sept passes décisives. Sur ces 38 points, 20 sont survenus dans le dernier quart du match, et ils ont été décisifs pour que Milwaukee remporte la victoire et récupère le facteur du terrain pour le reste de l’égalité.

Précisément, à propos de la brillante performance de Khris Middleton, son coéquipier et la star des Bucks ont pris la parole lors d’une conférence de presse, Giannis Antetokounmpo. Le Grec, qui ce matin s’est exercé davantage comme une deuxième épée en raison de l’explosion de Middleton (bien qu’il ait terminé avec 33 points), a déclaré ce qui suit :

“Ce que Khris a fait aujourd’hui a été incroyable. Il a mené l’équipe dans son dos jusqu’à la fin et est apparu au moment le plus décisif. Ce dont j’ai été témoin aujourd’hui, ce dont nous avons tous été témoins aujourd’hui, est tout simplement de la grandeur. Rien d’autre . et rien de moins que ça. La grandeur », a déclaré Antetokounmpo.

– 20 PTS au 4e Q pour @Khris22m

– 38 en jeu (égale un sommet en carrière en séries éliminatoires)

– 11 CER, 7 AST Khris Middleton prend le relais dans la victoire du @Bucks Game 3 ! Le match 4 aura lieu mardi à 20h30 HE sur la TNT. #C’est un jeu pic.twitter.com/8TedimOk5F – NBA (@NBA) 28 juin 2021

Un mardi soir crucial

Aux premières heures de mardi à mercredi prochain, à partir de 2 h 30 (heure du Royaume-Uni), les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks se rencontreront à nouveau dans le quatrième match de la finale de l’Est. Un triomphe des hommes de Mike Budenholzer laisserait la série pratiquement condamnée en leur faveur.