Giannis sur son retour de 2-0 en finale : “Ce sera amusant”

dollars de Milwaukee Il fait face au défi compliqué de revenir du 2-0 initial qu’il a approuvé Soleils de phénix dans les deux premiers matchs des finales des éliminatoires de la NBA 2021. La franchise du Wisconsin affronte ce lendemain matin (à partir de 2h00, heure de la péninsule) le troisième match de l’égalité pour le ring et le premier dans son pavillon, le Fiserv Forum.

Les Bucks sont conscients qu’une défaite dans ce troisième match clé est pratiquement définitive. Jamais dans l’histoire de la NBA, ils ne sont revenus de 0 à 3 en finale. Milwaukee devra devenir fort à domicile, et les stars de l’équipe font de leur mieux pour maîtriser les Suns.

L’un d’eux précisément, Giannis Antetokounmpo, s’est chargé de préparer le terrain pour l’important rendez-vous auquel son équipe est confrontée. Le joueur grec, dans les déclarations d’avant-match, a déclaré ce qui suit :

“Je suis sûr que ça va être amusant”, a déclaré Giannis. “Nous allons jouer les finales NBA devant les fans qui nous ont soutenus inconditionnellement toute la saison, et qui n’ont pas vu de finale ici à Milwaukee depuis près de 50 ans (en 1974). Nous devons être à la hauteur des standards. circonstances, ça va être vraiment excitant. »

Plus de Middleton et Holiday

On ne peut pas demander plus à un Giannis Antetokounmpo qui vient de marquer une performance individuelle historique dans le match 2. Ceux qui devront faire un pas en avant sont Khris Middleton et Jrue Holiday, qui jusqu’à présent sont bien en deçà de ce qui est requis dans un Finales NBA.