Giants et Brewers parmi les meilleures équipes de la MLB 2021

Tout comme la chanson de Ricardo Arjona, qui dirait que le géants de San Francisco et le Brasseurs de Milwuakee serait parmi les meilleures équipes de la saison 2021 de la Ligue majeure de baseball.

géants

Lorsque les Dodgers de Los Angeles ont signé Trevor Bauer, il était évident qu’ils allaient à nouveau faire le tour de la NL West, et je ne pense pas que même le fan des Giants le plus optimiste ait imaginé cette saison pour son équipe.

De même, lorsque les Dodgers ont remporté l’échange entre Max Scherzer et les Padres de San Diego, il a également été tenu pour acquis que Los Angeles ne ferait pas qu’égaliser et irait à San Francisco en tant que cheval gagnant.

Mais si les Dodgers gagnent neuf matchs de suite, les Giants en gagnent 10 ou sept de suite comme maintenant.

Au baseball, on dit que dans une courte série, tout peut arriver et que le tangage fait une différence, et celui des Dodgers semble le faire, mais San Francisco l’a appliqué à Los Angeles et cela pourrait favoriser ou faire des ravages en séries éliminatoires. , mais ces Giants ont l’air gigantesques et me rappellent ceux menés par Bruce Bochy qui ont été champions en 2010, 2012 et 2014.

Brasseurs

Avec les Cubs de Chicago avec leurs joueurs champions sortants 2016 et les Cardinals de St. Louis avec Nolan Arenado, on pensait que parmi eux se trouverait la division centrale de l’ancien circuit, mais les Brewers à la pointe des lanceurs, starter et relève notamment. avec son plus proche Josh Hader, plus le pari sur le Mexicain Luis Urías, amenant Willy Adames des Rays de Tampa Bay et Eduardo Escobar de l’Arizona, entre autres.

Milwuakee est là avec les Giants et les Rays de Tampa Bay, une World Series entre eux ou les White Sox, les Blue Jays, les Athlétisme ou les Mariners, même les Padres je pense feraient très bien l’affaire pour la Major League Baseball, surtout s’il s’agit de Brewers Vs Seattle.