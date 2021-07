Giants ML (+130) contre Dodgers ⋆ 10z viral

Après une liste de matchs fous et un report de pluie où aucune pluie réelle n’est tombée la nuit dernière, j’espère que ce soir est un retour à la normale dans nos conseils de paris MLB sur cette liste de 13 matchs. Ci-dessous, j’ai trouvé certaines des meilleures cotes de la MLB Vegas et des choix d’experts gratuits de la MLB aujourd’hui, mardi 20 juillet.

Choix d’experts MLB, pronostics et cotes Vegas

Mets contre Reds : Moneyline de New York (+140, William Hill)

Bien qu’il semble que le lanceur des Mets projette bien pire que Wade Miley pour les Reds, les statistiques sous-jacentes = indiquent que le match est beaucoup plus proche qu’il n’y paraît. Miley a limité les contacts durs toute l’année, mais n’élimine que 19,2% des frappeurs. Pendant les canicules de l’été, dans son parc d’accueil, limiter les contacts durs ne suffira pas à limiter la production de run pour l’équipe adverse. Il y a eu pas mal de home runs à 90 mph à la vitesse de sortie la nuit dernière, donc la balle n’a pas besoin d’être frappée particulièrement fort pour sortir. Robert Stock donne beaucoup plus de coups durs mais a aussi des trucs légitimes pour les retraits au bâton. Arborant une balle rapide dure en moyenne à 96 mph, le principal problème de Stock a été les promenades. Tant qu’il peut les limiter, les Mets devraient pouvoir remporter une autre victoire en tant qu’outsiders sévères.

Giants vs Dodgers : Moneyline de San Francisco (+130, FanDuel)

Les Giants ont été une équipe surprise toute l’année. Là où l’on s’attendait à ce que les Dodgers et les Padres s’enfuient avec la National League West, les Giants sont sortis de nulle part pour mener les deux équipes. Ce soir Alex Bois prend le monticule et les Dodgers n’ont pas encore annoncé leur partant. Wood a connu une saison de rebond fantastique avec 25% de retraits au bâton et n’autorisant qu’un .362 xSLG et .297 xwOBA. Le modèle de paris sportifs d’Awesemo dit que c’est un endroit où les Giants devraient être favorisés, et les livres ne sont pas d’accord, ce qui en fait un endroit juteux pour parier à des cotes plus élevées.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds Indians contre Astros sur 9 courses (-105, PointsBet)

Selon le modèle de paris sportifs d’Awesemo, le total ici devrait être plus proche de 9,8 courses, et les statistiques sous-jacentes concordent. Triston McKenzie C’est une perspective intéressante qui a connu un bon départ à son retour de la liste des blessés. Cependant, ses principales prouesses sont les retraits au bâton, et les Astros frappent moins que toute autre équipe de la ligue tout en bénéficiant d’excellentes statistiques et puissance sur la base. McKenzie marche 19% des frappeurs et abandonne 52% des coups durs, et cela ne suffira pas contre une équipe comme les Astros. Luis Garcia a connu une excellente saison, mais il abandonne également un angle de lancement de 18,2 degrés, parfait pour les home runs et les hits extra-base. Ajoutez à cela 40% de coups durs abandonnés, et il y a une recette pour beaucoup de courses à Houston ce soir.

