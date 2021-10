Gibbs de Mark Harmon est parti et les fans sont inconsolables

Les fans de NCIS sont sous le choc après le remaniement massif de la distribution qui a eu lieu lors du nouvel épisode de lundi soir. Au cours de l’épisode, intitulé « Great Wide Open », la star de la série après que Mark Harmon ait mis fin à ses 18 saisons en tant qu’agent spécial Leroy Jethro Gibbs, ce qui a fait pleurer les téléspectateurs. Avertissement : Cette histoire contient des spoilers majeurs pour NCIS Saison 19, épisode 4, « Grande ouverture ».

Après des mois de spéculations selon lesquelles Harmon quitterait la série et suite à un rapport selon lequel il avait initialement envisagé de ne pas renouveler son contrat pour revenir pour la saison 19, Harmon a quitté la série pendant les derniers instants de l’épisode. Après avoir failli mourir dans une explosion de bateau lors de la finale de la saison 18 et au milieu de sa suspension de l’équipe, l’épisode a vu Gibbs et l’agent spécial Timothy McGee se rendre en Alaska pour trouver un tueur à gages. Cependant, une fois l’affaire résolue et lorsque le directeur Leon Vance a rendu son badge à Gibbs, il a finalement refusé, choisissant plutôt de rester en Alaska, où il a déclaré avoir trouvé un « sentiment de paix ».

Alors que les fans soupçonnaient sa sortie, ils étaient loin d’être prêts à affronter la réalité du départ d’Harmon de la série. L’acteur a joué le rôle de Gibbs sine avant même les débuts de NCIS en 2003, Harmon assumant d’abord le rôle dans JAG. Il est ensuite devenu le leader de NCIS, apparaissant dans plus de 400 épisodes avant ses adieux lundi soir. La décision de Gibbs de ne pas reprendre une carrière dans les forces de l’ordre a laissé de nombreux fans en larmes, les réactions affluant sur les réseaux sociaux.

Les fans ont « pleuré »

Littéralement moi pendant cette scène Gibbs & McGee #NCIS pic.twitter.com/NgExE5Grwk – Amanda (@gallagal266) 12 octobre 2021

« J’espère que ce n’est pas un adieu pour toujours. Mais après que des spéculations et des rumeurs aient fait surface la semaine dernière selon lesquelles vous pourriez être tué, je suis tellement soulagé… mais toujours triste. et j’ai pleuré ! » partagé quelqu’un d’autre. « Si tu avais été tué, j’aurais dû ‘non-regarder’ chaque épisode ! »

Certains téléspectateurs peuvent arrêter de regarder

Leroy Jethro Gibbs adieu mon ami ❤️#NCIS pic.twitter.com/hj8tNJPwyp – Jack Smith (@Jack_Sean_Nash1) 12 octobre 2021

« Je suis fan depuis S2. C’était dévastateur quand (Michael Weatherly) est parti. Cependant, le spectacle est Gibbs, comment ça se passe avec succès sans lui? » a demandé à quelqu’un d’autre. « Une fois que j’aurai regardé l’épisode d’hier soir, il sera supprimé de mon DVR ! L’histoire n’est tout simplement plus la même. »

Le spectacle « ne sera pas le même »

Je n’étais pas prêt pour la fin 😭 Imma miss Mark jouant Gibbs, #NCIS ne sera pas le même https://t.co/XGxjmvgedi – 🎃👻Lizzy🎃👻 (@Lizzy2891) 12 octobre 2021

« Mon cœur s’est brisé quand Kate est partie. Mon cœur s’est brisé quand Ziva est partie. Mon cœur s’est brisé quand Tony est parti. Mon cœur s’est brisé quand Abby est parti. Maintenant Gibbs ?! Le cœur et l’âme de la série s’en vont ?? » a tweeté un autre fan choqué. « Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter. »

