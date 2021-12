Gibraltar Covid news: Rock atteint un jalon inquiétant d’infection alors que les cas d’Omicron augmentent | Monde | Des nouvelles

Les données publiées mercredi par le gouvernement de HM de Gibraltar ont enregistré 592 cas actifs de COVID-19, dont 573 résidents du Rocher et 19 visiteurs. Cela porte le nombre total de cas confirmés dans la pandémie à 8 421.

Le nombre total de décès attribués au COVID-19 s’élève désormais à 100.

Mardi, Gibraltar a franchi le cap des 500 cas actifs, avec des données publiées au courant de 60 nouvelles infections.

Sur ces 60, 48 étaient vaccinés et 12 non vaccinés et 57 résidaient à Gibraltar.

La veille avait enregistré 439 cas actifs.

Parmi les infections enregistrées mardi, 141 ont été identifiées comme la nouvelle variante Omicron.

Mardi, aucune personne n’a été soignée en soins intensifs, ce qui a changé mercredi car une personne à Gibraltar a été hospitalisée avec COVID-19.

Cela représente une baisse par rapport aux deux personnes qui étaient traitées en soins intensifs le 27 décembre.

Les dernières données ont mis en évidence que 141 personnes avaient été infectées par la variante Omicron, dépassant celles avec Delta à 112.

LIRE LA SUITE: L’Espagne se prépare à une sixième vague « brutale mais rapide »

« C’est en grande partie parce que la variante Omicron est maintenant en circulation générale au Royaume-Uni.

« Gibraltar continuera cependant à maintenir sa liste rouge inchangée, mais cela sera étroitement surveillé à mesure que la situation épidémiologique changera à Gibraltar. »