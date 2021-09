Gibraltar décide ! L’UE a envoyé un avertissement de colère alors que la tension frontalière du Brexit éclate sur Rock | Politique | Nouvelles

Au milieu de la pression accrue de l’UE sur le territoire britannique d’outre-mer, Fabian Picardo a affirmé que le Rocher continuerait de faire partie du Royaume-Uni après le Brexit. À la lumière des négociations avec l’UE sur la gestion de la frontière cruciale, M. Picardo a insisté sur le fait que la souveraineté du Rocher ne sera jamais compromise. Célébrant la fête nationale de Gibraltar, M. Picardo a déclaré que le territoire ne “cédera jamais le contrôle” de son avenir à une puissance étrangère.

Il a déclaré : « Le 10 septembre 1967, nous avons fait un choix.

“Nous avons choisi de rester britanniques. Et aujourd’hui, nous commémorons et célébrons ce choix.

“De la même manière que nos ancêtres l’ont dit alors, nous sommes clairs.

“Cette terre est notre terre. Le sol de Gibraltar n’appartient à personne d’autre qu’au peuple de Gibraltar.

“Le sol de Gibraltar n’appartiendra à personne d’autre qu’au peuple de Gibraltar.

“Personne d’autre que les Gibraltariens ne décidera de l’avenir de notre terre.

“Et nous ne ferons ni n’autoriserons aucune concession sur notre souveraineté.

“Nous préserverons et maintiendrons une juridiction et un contrôle complets sur notre terre et sur chaque partie de notre mer et de notre air.

En mars, Dominic Raab et M. Picardo ont convenu d’une approche commune des négociations sur un nouveau traité de Gibraltar entre l’UE et le Royaume-Uni.

En juillet, la Commission européenne a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord UE-Royaume-Uni sur Gibraltar.

M. Picardo a conclu : « Nous serons clairs dans cette négociation : nous seuls déciderons qui entre ou n’entre pas à Gibraltar.

“Nous ne céderons jamais ce pouvoir de décision à qui que ce soit.

“Je travaillerai tous les jours – pas seulement le jour de la fête nationale – pour protéger les Gibraltariens, notre terre et notre mode de vie.

“Et pour nous assurer que nous protégeons notre droit à l’autodétermination en veillant à ce que nous prenions le virage du COVID et du Brexit et que nous placions une fois de plus notre nation sur la voie de l’autosuffisance garantie.”

Après la publication du projet de mandat de l’UE, M. Raab a affirmé que Bruxelles tentait de saper la souveraineté du Royaume-Uni.

En particulier, le projet de mandat de l’UE donne à l’Espagne une plus grande autorité pour appliquer et mettre en œuvre certaines dispositions du futur accord.