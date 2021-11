Gibraltar envisage de stocker des fournitures dans des tunnels de guerre alors que Rock se prépare à l’impasse du Brexit | Politique | Nouvelles

Un réseau de tunnels a commencé à être construit dans The Rock dans les années 1700. Le creusement de tunnels le plus intensif a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin du conflit, le système complexe mesurait environ 52 kilomètres de long.

Les tunnels ont été construits par l’armée britannique dans le cadre d’un plan visant à garder le contrôle de Gibraltar.

Les autorités gibraltariennes ont maintenant nettoyé certains tunnels et voûtes pour stocker des fournitures au cas où un accord sur le Brexit ne serait pas conclu.

Le Dr Joseph Garcia, vice-ministre en chef de Gibraltar, a déclaré au Telegraph : « Cela devrait augmenter notre capacité de stockage de quelque chose comme deux jours à deux mois. »

Il a ajouté que certaines cavernes avaient « la taille de cathédrales ».

Gibraltar n’est pas couvert par l’accord commercial Brexit entre la Grande-Bretagne et Bruxelles en décembre dernier.

Un accord de dernière minute a été conclu pour éviter une frontière dure à Gibraltar.

Des pourparlers sont actuellement en cours entre le Royaume-Uni et l’UE sur un accord post-Brexit permanent pour la péninsule.

The Rock, qui est situé au large de la côte sud de l’Espagne, est un territoire britannique d’outre-mer depuis 1713.

Quelque 15 000 travailleurs passent chaque jour d’Espagne à Gibraltar et des désaccords sur un centre d’accord sur les arrangements frontaliers.

S’adressant au comité d’examen européen de la Chambre des communes la semaine dernière, le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a insisté sur le fait que l’avenir de The Rock était britannique.

Il a déclaré que pendant qu’il était ministre en chef, « aucun Gibraltarien ne négocierait jamais d’arrangements qui abandonneraient la souveraineté, la juridiction ou le contrôle britanniques sur Gibraltar ».

M. Picardo a ajouté: « Je n’ai pas de boule de cristal, mais je peux vous dire que l’avenir de Gibraltar – si c’est une chose, c’est trois choses – c’est britannique, britannique, britannique. »