Gibraltar intègre Blockchain dans les systèmes gouvernementaux et est aidé par deux plateformes latino-américaines

Le gouvernement de Gibraltar a annoncé un projet d’intégration de Blockchain dans ses systèmes de gestion des services publics, selon un communiqué de presse publié aujourd’hui.

La mise en œuvre, qui sera initialement mise en œuvre à titre d’essai, devrait améliorer la fourniture de services publics aux personnes et aux organisations résidant ou opérant à Gibraltar. L’objectif de la phase initiale (qui commencera au début de 2022) sera de permettre aux utilisateurs de stocker des informations d’identification certifiées et émises par le gouvernement.

Le projet pilote est réalisé avec le soutien de l’échange de crypto-monnaie d’Amérique latine Bitso et du développeur de blockchain, également latino-américain, RSK IOBVlabs.

L’objectif du gouvernement est de tirer parti des fonctionnalités existantes de son système « eGov », qui sert de plate-forme numérique pour accéder aux services publics, selon l’annonce. Le projet peut aider à démontrer les avantages de l’utilisation de la technologie Blockchain pour améliorer la vitesse et l’efficacité des processus gouvernementaux et des interactions publiques.

Au fil des ans, le territoire britannique d’outre-mer s’est imposé comme un environnement convivial permettant aux entreprises de cryptographie d’obtenir des licences, avec des plateformes comme eToro réglementées par la Gibraltar Financial Services Commission. Récemment, la bourse chinoise de crypto-monnaie Huobi Global a déplacé ses services de trading au comptant à Gibraltar après avoir réprimé la répression dans son pays d’origine.

Aide des entreprises latino-américaines

Le projet pilote d’intégration sera dirigé par le gouvernement de Sa Majesté de Gibraltar, qui travaille en étroite collaboration avec deux entreprises. Bitso, une plateforme de crypto-monnaie née au Mexique, qui opère dans plusieurs pays d’Amérique latine, et est licenciée par Gibraltar depuis 2019, et IOVlabs, l’équipe derrière la blockchain RSK, qui est née en Argentine.

Les deux entreprises ont longtemps soutenu et contribué aux travaux de Gibraltar dans le secteur du DLT, indique le communiqué de presse. Le gouvernement a développé une relation de travail étroite avec ces entreprises au fil du temps et apprécie leurs conseils.

Asimsimo, ministre des Services numériques et financiers de Gibraltar, Albert Isola MP, a déclaré : « Gibraltar s’est positionné avec succès en tant que juridiction avant-gardiste pour les entreprises innovantes développant et fournissant des solutions liées à la blockchain. La mise en œuvre de la technologie Blockchain dans nos processus en partenariat avec les parties prenantes qui travaillent ici améliorera encore la façon dont notre communauté interagit avec le gouvernement. »

Bitso fera un don à ce projet d’environ 500 000 USD et selon la nature de l’industrie, le paiement au fournisseur de technologie sera effectué en bitcoin.

À cet égard, le co-fondateur de Bitso, Daniel Vogel, a déclaré : « Chez Bitso, nous pensons que les secteurs public et privé peuvent travailler ensemble pour créer des solutions basées sur la crypto et la blockchain à fort impact.

Pour sa part, Diego Gutiérrez Zaldívar, de RSK, a déclaré : « Nous sommes ravis de l’opportunité de collaborer avec le gouvernement de Gibraltar dans la mise en œuvre de la technologie blockchain pour créer un nouveau paradigme d’interaction gouvernementale avec les citoyens et les organisations qui réduira les coûts et bureaucratie tout en augmentant l’automatisation et la confiance.

