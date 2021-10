Gibraltar : l’Espagne lance un ultimatum final sur la « décolonisation » – le Brexit éclate sur Rock | Royaume-Uni | Nouvelles

Gibraltar : Morton discute des priorités dans les relations post-Brexit

Cette décision intervient alors que le Royaume-Uni négocie sa position avec l’UE sur la frontière nord-irlandaise, ce qui, selon certains, pourrait détourner le dialogue de l’attention du Rocher. Agustin Santos, ambassadeur d’Espagne auprès des Nations Unies, a déclaré au Comité : « L’Espagne comprend que les négociations qui doivent conduire à la décolonisation effective de Gibraltar ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du droit international et dans le cadre de la doctrine établie par les nations. »

Mais le haut diplomate a ensuite critiqué le Royaume-Uni pour l’attention qu’il porte à la situation, en déclarant : « Malheureusement, la puissance administrante de Gibraltar, le Royaume-Uni, a ignoré la doctrine de cette organisation. »

M. Santos a poursuivi en déclarant: « En de rares occasions, la volonté de négocier de l’Espagne a rencontré une réponse positive du Royaume-Uni. »

La Grande-Bretagne et l’Espagne sont parvenues à un accord bilatéral sur Gibraltar en décembre 2020 afin de jeter les bases d’un futur accord entre Londres et Bruxelles sur le sort du Rocher stratégique.

M. Santos a déclaré : « L’objectif ultime de cet accord est la création d’une zone de prospérité partagée… rien dans cet accord, ni aucune action ou mesure prise en application ou en conséquence, n’implique la modification de quelque manière que ce soit de la situation juridique de l’Espagne. concernant la souveraineté et la juridiction par rapport à Gibraltar.

Gibraltar toujours un problème pour la Grande-Bretagne et l’Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a visité la région (Image: .)

L’Espagne a rassuré les dirigeants locaux qu’une solution sera trouvée (Image: .)

Ajoutant à l’idée que la situation en Irlande du Nord se déroule en même temps que celle de Gibraltar, l’ambassadeur a déclaré : « Ce sont deux négociations différentes et il ne devrait pas y avoir de collision entre elles.

Il a déclaré que le gouvernement espagnol est « préparé à toute éventualité, mais le plan A est de parvenir à un accord bénéfique pour tous avant la fin de l’année ».

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a parcouru la région et les provinces limitrophes de Gibraltar, faisant savoir aux dirigeants locaux que le gouvernement espagnol cherche à obtenir une conclusion satisfaisante des négociations avec le Royaume-Uni et l’UE, visant une zone de « prospérité et de développement partagés. . «

Une frontière dure pourrait être dévastatrice pour les travailleurs locaux (Image: .)

En juillet dernier, le Royaume-Uni a demandé à l’UE de « repenser à nouveau » aux projets du bloc concernant le rocher.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré à l’époque : « Cela cherche à saper la souveraineté du Royaume-Uni sur Gibraltar et ne peut pas constituer une base de négociation ».

Il a poursuivi en disant : « Nous avons toujours fait preuve de pragmatisme et de flexibilité dans la recherche d’arrangements qui fonctionnent pour toutes les parties, et nous sommes déçus que cela n’ait pas été réciproque. Nous exhortons l’UE à réfléchir à nouveau.

L’absence d’une conclusion satisfaisante des pourparlers pourrait voir apparaître une « frontière dure » entre Gibraltar et l’Espagne. Cela pourrait devenir un cauchemar logistique pour les près de 10 000 Espagnols qui se rendent au travail chaque jour.

Plus de 95% à Gibraltar ont voté pour rester dans l’UE (Image: . Stock Image)

La Commission européenne, qui supervise la réglementation dans l’UE, pourrait exiger que l’Espagne commence à effectuer le type de contrôle des passagers à La Verja, (comme la frontière est connue localement), d’une manière similaire à celle des autres frontières extérieures.

Lors du référendum, le peuple de Gibraltar a voté massivement pour rester dans l’Union européenne, avec un nombre impressionnant de 95,9 pour cent choisissant de rester, tandis que seulement 4,1 pour cent ont voté pour quitter l’UE, de loin la plus forte demande de rester dans l’UE par région dans le référendum.

Le Brexit soulevant de nombreuses questions concernant le territoire britannique, de l’Irlande du Nord à Gibraltar, le président argentin Alberto Fernandez a profité de son temps sur le podium de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier pour profiter des complications.

L’Argentine fait pression sur la Grande-Bretagne au sujet des îles Falkland, connues sous le nom de Las Malvinas (Image: .)

Parlant de plusieurs îles de l’Atlantique Sud, M. Fernandez a déclaré: « Les droits de souveraineté légitimes et imprescriptibles sur les Malvinas, la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants qui font partie du territoire national argentin doivent être récupérés. »

Parlant de la présence britannique dans la région, il a déclaré : « Ces territoires sont illégalement occupés par le Royaume-Uni depuis plus de 188 ans.

Il reste maintenant à voir comment la situation dans tous les territoires sera résolue, le protocole d’Irlande du Nord étant potentiellement le premier à donner le ton à d’autres territoires revendiqués par les Britanniques en Europe et au-delà.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega