Gibraltar sera toujours un problème entre le Royaume-Uni et l’Espagne, selon un expert | Politique | Nouvelles

Le Dr Andrew Dowling, lecteur de politique espagnole contemporaine à l’Université de Cardiff, note la « relation historiquement compliquée » que la Grande-Bretagne et l’Espagne partagent à ce sujet. Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que dans toute réunion entre les gouvernements britannique et espagnol, ce sera là. Vous avez un conflit territorial entre les deux pays autour de Gibraltar, donc cela ne peut jamais être ignoré.

« En ce qui concerne les Espagnols, la grande majorité de Gibraltar est espagnole, et par conséquent, Gibraltar devrait être espagnol, appartenir à l’Espagne et faire partie de l’Andalousie, et ainsi de suite.

« Et il est détenu par la Grande-Bretagne. Ce sera toujours une pierre dans la chaussure des relations.

Gibraltar appartient à la Grande-Bretagne depuis le traité d’Utrecht en 1713.

Le Dr Dowling a expliqué que les perceptions britanniques de Gibraltar pourraient ne pas correspondre à celles de l’Espagne.

Un accord distinct couvrant le fonctionnement de Gibraltar après le Brexit est toujours nécessaire.

Plus tôt ce mois-ci, l’UE a reculé devant les suggestions que les autorités espagnoles pourraient être stationnées à Gibraltar, choisissant plutôt de soutenir le maintien de la frontière par l’agence gérée par l’UE, Frontex, a rapporté le Financial Times.

En juillet, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Dominic Raab, a condamné les propositions de l’UE comme cherchant à « saper la souveraineté du Royaume-Uni », car elles incluaient la suppression de certains contrôles à la frontière entre Gibraltar et l’Espagne.

Environ 15 000 Espagnols traversent quotidiennement la frontière vers Gibraltar.

Des frontières plus solides entre l’Espagne et Gibraltar compliqueraient les choses pour ces travailleurs, ainsi que pour les résidents permanents et les entreprises locales.

Les considérations ne se limitent pas exclusivement à ces travailleurs itinérants.

Le Dr Dowling a déclaré: « La Grande-Bretagne compte également un nombre important – vous savez, des centaines de milliers – d’expatriés qui, depuis le Brexit, ont vu leur expérience de vie et de travail en Espagne transformée. C’est donc un impact majeur.

« En outre, en laissant de côté Covid, normalement, un nombre important de Britanniques visitent l’Espagne en termes de tourisme annuel. »

C’est un autre exemple des « liens étroits entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, qui n’existent pas dans le cas, disons, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne.

« C’est une relation différente et différentielle qu’avec la plupart des autres pays européens. »