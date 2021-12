Gibraltar utilise la blockchain pour collecter des données dans les systèmes gouvernementaux | Invezz

Des responsables du gouvernement de Gibraltar, un territoire britannique situé à la pointe sud de la péninsule ibérique, ont lancé un programme pilote pour utiliser la blockchain pour stocker les informations d’identification officielles, a rapporté CoinTelegraph. Ils ont commencé à numériser les services gouvernementaux sur le réseau de contrats intelligents RSK.

Le gouvernement s’est associé à la bourse mexicaine Bitso pour le projet

Le mardi 7 décembre, le gouvernement de Gibraltar a annoncé qu’il s’était associé à IOVlabs, une startup développant des solutions financières basées sur la blockchain Bitcoin (BTC / USD), et à l’échange de crypto-monnaie basé au Mexique Bitso pour intégrer la technologie de la blockchain au système eGov. .

Dans la première étape de l’intégration, les utilisateurs pourront stocker des informations d’identification certifiées émises par l’État sur leurs serveurs afin de fournir un meilleur accès au service public pour les résidents et les organisations locales.

Bitso contribue 9 BTC au projet

Les responsables ont déjà commencé à numériser les services gouvernementaux sur le réseau de contrats intelligents RSK, mais ont l’intention d’accélérer les efforts d’intégration au début de l’année prochaine, a déclaré Albert Isola, ministre des Services numériques et financiers de Gibraltar. Il a indiqué que Bitso contribuerait pour environ 500 000 $ de Bitcoin au projet, ce qui représente environ 9 BTC, mais cela varie en fonction des fluctuations des taux de change.

Isola a dit :

Gibraltar s’est positionné avec succès en tant que juridiction avant-gardiste pour les entreprises innovantes développant et fournissant des solutions liées à la blockchain. La mise en œuvre de la technologie blockchain dans nos processus en partenariat avec les parties prenantes travaillant ici améliorera encore la façon dont notre communauté interagit avec le gouvernement.

Gibraltar devient un refuge pour les entreprises de cryptographie

Gibraltar est en train de devenir un refuge pour les entreprises de cryptographie, car sa Commission des services financiers leur permet de faire des affaires sur son territoire. Le mois dernier, CoinTelegraph a annoncé que le groupe Huobi y délocalisait ses activités de trading au comptant après que la Chine eut réprimé les crypto-monnaies.

Bloomberg a indiqué que la Commission des services financiers avait donné à Huobi le feu vert pour commencer à transférer ses opérations de trading au comptant vers sa filiale, Huobi Technology (Gibraltar) Co. Le groupe Huobi pourrait donc commencer à offrir des services de trading au comptant via sa filiale.

Juste le début de ce que les crypto-monnaies peuvent faire

Idéalement, la technologie permet aux gouvernements de fonctionner de manière plus équitable et plus efficace. La blockchain aura de larges implications économiques et sociales et améliorera la manière dont le public interagit avec les services gouvernementaux.

