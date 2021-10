Gibson annonce une édition limitée de la guitare préférée de Chuck Berry

La marque d’instruments Gibson a annoncé la sortie via son Gibson Custom Shop de l’édition limitée Chuck Berry 1978 modèle ES-355 en rouge vin.

Le pionnier du rock’n’roll a toujours été accompagné sur scène par ses guitares Gibson, et l’ES-355, son préféré, a maintenant été méticuleusement conçu pour que les fans en fassent l’expérience. Il est désormais disponible dans le monde entier sur www.gibson.com.

« De toutes les guitares que mon père jouait, la ES-355 de 1978 était de loin sa référence », explique le fils de Berry, Charles Berry Jr. « La guitare a parcouru le monde avec mon père pendant plus de 36 ans. Son dernier album Chuck et le nouvel album live Chuck Berry : Live From Blueberry Hill ont été enregistrés avec la Gibson Wine Red ES-355.

Le nouvel album, enregistré dans le célèbre lieu et monument où Chuck a joué tant de concerts, sortira le 17 décembre sur CD et numériquement par Dualtone. Une édition vinyle suivra le 15 avril. Regardez l’hommage à Chuck mettant en vedette et exprimé par Charles Jr. et filmé au lieu de St. Louis, ici.

« C’est un vrai guerrier de la route et Gibson a fait un travail brillant en créant cette série d’excellents gros corps », explique Charles Jr. « Comme son original, ces nouveaux résonnent au point que vous pouvez réellement les sentir chanter. C’est un vrai MONSTRE ! Les scientifiques fous de Tom Murphy au Murphy Lab les ont merveilleusement vieillis. Mettez le chapeau du capitaine, attachez le connecteur du conduit (si vous l’osez), montez-le jusqu’à 11 et déchirez !

Gibson Custom Shop a veillé à ce que chaque aspect de la construction et des nominations dans le modèle soit historiquement correct. Ceux-ci incluent du matériel en or vieilli, un Maestro Vibrola, des tuners Grover, un interrupteur Varitone et une incrustation de poupée classique en diamant fendu. La finition remarquable Wine Red présente un vieillissement personnalisé de Murphy Lab pour plus d’authenticité.

Dans cette édition limitée, seules 100 guitares Chuck Berry ES-355 des années 1970 seront fabriquées à la main par les luthiers et artisans de Gibson. Le fabricant s’est donné beaucoup de mal pour se procurer le chapeau de capitaine préféré et familier de Chuck, qu’il portait sur et en dehors de la scène. Une réplique du chapeau est incluse dans l’étui personnalisé, ainsi que le porte-doigt innovant, une sangle de conduit électrique, qui lui a permis de jouer son ES-355 au-dessus et derrière sa tête.

Écoutez la liste de lecture Chuck Berry Best Of de uDiscover Music.