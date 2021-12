Gibson fait équipe avec Dave Mustaine de Megadeth pour une nouvelle collection de guitares

Gibson est fier de dévoiler les premières guitares de la nouvelle collection Dave Mustaine, la Gibson Dave Mustaine Flying EXP. Pour les nouveaux Flying V’s, l’équipe Gibson a collaboré avec Dave Mustaine, le légendaire guitariste, chanteur, auteur-compositeur et fondateur du groupe multi-platine et lauréat d’un Grammy Award, Megadeth.

À partir d’aujourd’hui, des quantités limitées de Gibson Dave Mustaine Flying V EXP sont disponibles dans les finitions Antique Natural et Silver Metallic sur les Gibson. site officiel. et chez certains revendeurs mondiaux. Une sortie plus large d’unités est prévue pour février 2022, appelez le garage Gibson pour passer commande.

Gibson est vraiment honoré de travailler avec Dave Mustaine, qui a formé Megadeth à l’aube du mouvement thrash metal américain. Mustaine a vendu trente-huit millions de disques dans le monde, a remporté six albums de platine, est lauréat d’un Grammy Award, survivant du cancer, ceinture noire certifiée 1er degré en karaté Ukidokan et Songahm Taekwondo, ainsi que ceinture noire honoraire 4e degré et ambassadeur de bonne volonté dans la Fédération mondiale de taekwondo, et il est actuellement en voie d’obtenir une ceinture noire 1er degré en Gracie Barra Jiu-Jitsu.

Les guitares Dave Mustaine Flying V EXP sont la première version de la nouvelle collection Dave Mustaine. Ces guitares offrent les sons puissants et lourds et les performances de jeu exceptionnelles sur scène et en studio que Dave exige. Le manche en acajou à l’échelle de 25,5 pouces a une touche en ébène avec un rayon de touche composé, 24 frettes moyennes jumbo, des incrustations de « dents » en nacre, une tête de style Explorer avec des tuners Grover Mini Rotomatic avec boutons Kidney et un écrou Graph Tech. Le corps en acajou de style Flying V est équipé d’un chevalet Tune-O-Matic, d’un cordier Stop Bar et d’une paire de micros signature Seymour Duncan Thrash Factor de Dave Mustaine. Les Flying V sont disponibles dans une finition laquée nitrocellulosique Antique Natural et Silver Metallic, complétée par une quincaillerie en chrome noir. Un étui rigide est également inclus.

Comme annoncé plus tôt cette année, Dave Mustaine a rejoint Gibson en tant qu’ambassadeur de la marque et la collection Dave Mustaine comprendra des guitares acoustiques et électriques, ainsi que du contenu original et des projets spéciaux sur Gibson, Epiphone et Kramer. Dave fait également partie de la Gibson Artist Alliance – un forum qui comprend des musiciens légendaires, des déménageurs et des shakers innovants et de nouveaux talents – pour partager le leadership éclairé, la recherche et le développement et le mentorat de la prochaine génération de joueurs, ainsi que des actions philanthropiques. efforts.

Reconnu dans le monde entier et synonyme de guitare métal, Dave Mustaine a fondé Megadeth en 1984 et moins d’un an plus tard, il a fait ses débuts avec la sortie de Killing Is My Business… And Business Is Good ! en 1985. Megadeth a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde entier, remportant de nombreuses distinctions en cours de route, dont un Grammy Award pour la chanson-titre de leur plus récent album Dystopia, ainsi que 12 nominations supplémentaires aux Grammy, ainsi que cinq nominations consécutives albums platine/multi-platine.

Megadeth a été la tête d’affiche de plusieurs des plus grandes scènes du monde et a récemment joué sa tournée la plus réussie de tous les temps, se clôturant tous les soirs sur l’amphithéâtre nord-américain. « Tour métal de l’année ». Également auteur à succès du New York Times et conférencier, animateur et commentateur recherché, Mustaine est resté un porte-drapeau du metal et du heavy guitar rock, combinant un standard musical et technique avec l’éthique et l’attitude punk et rock n’ roll. Toujours aussi vital et rythmé, le dernier album de Megadeth, Dystopia, correspondait aux positions les plus élevées jamais atteintes par le groupe.

Découvrez-en plus sur le Dave Mustaine Flying V EXP sur le site officiel de Gibson.