Gibson Flying V et Explorer Guitars Flying Again dans la nouvelle collection

Gibson a publié une nouvelle collection complète des modèles de guitares rares et désirables Flying V et Explorer. Les instruments à l’allure futuriste sont rapidement devenus très collectionnables car, en 1958, la société a présenté et expédié seulement 81 Flying V et 19 Explorer.

Les Gibson Custom Shop 1958 Korina Flying V et Explorer sont disponibles dans le monde entier maintenant à www.gibson.com. Ils sont l’aboutissement d’un projet qui a pris trois ans à l’équipe Gibson Custom Shop pour se développer. Chacune des guitares est fabriquée en bois Korina et recrée toutes les caractéristiques vintage des Flying Vs et Explorers originaux qui ont fait leurs débuts il y a 63 ans.

Jimi Hendrix, Dave Davies, Albert King, Tom Petit, et Lenny Kravitz ont été parmi les défenseurs enthousiastes du Flying V dans l’histoire du rock et du blues, comme détaillé dans cette histoire dédiée sur l’histoire de la célèbre hache. Les fans de la Gibson Explorer, quant à eux, inclus U2est le bord, Gary Moore, Metallicade James Hetfield, Matthias Jabs de Scorpions et Dave Grohl des Foo Fighters.

Une technologie de pointe a aidé l’équipe Gibson à créer les clones les plus authentiques et identiques des originaux qui soient humainement possibles, en utilisant la technologie de numérisation 3D à partir de plusieurs modèles originaux. Chaque Flying V et Explorer est disponible avec un pickguard noir ou blanc et comprend un étui historiquement précis avec un extérieur marron classique et un intérieur rose moelleux.

Chacun des modèles se vend 9 999,00 $, et vous pouvez voir les guitares ici. La réédition Flying V comprend un chevalet ABR-1 avec un corps en korina traversant, des micros Custombucker, un manche en korina, une touche en palissandre indien, deux contrôles de volume et un contrôle de tonalité avec des potentiomètres CTS et un condensateur d’annuaire téléphonique, du matériel en or, des tuners Kluson et un pickguard à quatre plis. La spécification du modèle Explorer est identique à l’exception de son cordier Stop-Bar.