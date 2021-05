Gibson recrée la célèbre guitare Phenix de Peter Frampton

La guitare «Phenix» de Peter Frampton fait partie de la légende et les aspirants à la hache du monde entier peuvent désormais en obtenir une, avec la nouvelle guitare «Phenix» Les Paul Custom VOS de Gibson Custom Shop.

Les fabricants de guitares légendaires célèbrent 127 ans d’activité en célébrant les modèles emblématiques de l’ère dorée tout en se penchant vers l’avenir avec de nouveaux instruments inspirants.

«Ma toute nouvelle Gibson Les Paul Custom VOS est arrivée, et c’est bon», déclare Frampton. «Je ne pourrais pas être plus satisfait du look et du son. Gibson a fait un effort supplémentaire dans tous les domaines pour que cette sensation et ce son soient les plus proches de ma guitare originale Phenix Les Paul Custom. Le manche et le poids de cette guitare en acajou vous étonneront de voir à quel point elle se sent bien et à quel point elle est légère (et c’est même un poil plus clair que la Phenix). »

Peter’s Les Paul Custom alias «Phenix» est la guitare emblématique qui est à la fois entendue et représentée sur la couverture de l’album classique de 1976 Frampton devient vivant!. On a longtemps pensé que la guitare bien-aimée avait été perdue dans un accident d’avion cargo en 1980, miraculeusement, la guitare a survécu à l’accident dans la queue de l’avion et 31 ans plus tard, elle a été renvoyée à Frampton et surnommée le «Phenix».

Le Gibson Custom Shop s’est associé à Frampton pour recréer le Peter Frampton «Phenix» Les Paul Custom VOS qui a tous les rendez-vous cosmétiques Les Paul Custom en place, y compris un corps en acajou ultra-léger allégé, du matériel en or et Grover tuners, Schaller Strap Locks et trois humbuckers personnalisés à bobine ouverte.

Le Phenix fait également une apparition sur Frampton’s nouvel album de reprises instrumentales, Frampton Forgets The Words, où le guitariste et chanteur lauréat d’un Grammy apporte son jeu de guitare virtuose sur des chansons de David Bowie, George Harrison, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, etc.

«Ma guitare est aussi une voix et j’ai toujours aimé jouer mes lignes vocales préférées que nous connaissons et aimons tous. Ces morceaux sont mon grand groupe et moi qui rendons hommage aux créateurs originaux de cette merveilleuse musique.

