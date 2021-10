GIBXChange nominé aux nominations aux prix Forex 2021

GIBXChange est une plateforme de courtage Internet complète et transparente nominée aux Forex Awards de cette année. Cet espace de négociation d’actifs numériques, sous Global Investment Bank (GIB) et Capital Trust Digital Bank, est l’endroit où vous devriez vous rendre lorsque vous avez besoin de données de marché précises ainsi que d’informations financières détaillées.

En plus d’être coté sur le marché américain des feuilles roses (OTC PINK) et des plans pour passer à l’OTCQB, voici les raisons pour lesquelles GIBXChange, orchestré par AFF Multi Finance Group, a été reconnu par les Forex Awards aux côtés de NordFX, Brokereo, ABInvesting, TradedWell, Huobi Global, Kraken, Coinbase et Binance. Il y a une chance de gagner le prix du meilleur courtier en crypto-monnaie et Forex ou le meilleur prix d’échange de crypto-monnaie.

Efficacité et rapidité

Un service rapide et efficace est ce que vous obtenez lorsque vous visitez la plateforme de change internationale GIBXChange. Veuillez noter que les services de retrait et de dépôt sont disponibles jour et nuit. De plus, le processus est rapide afin que vous receviez votre argent ou votre dépôt dans les délais souhaités.

L’efficacité est garantie en utilisant un mode de négociation de gré à gré (OTC). Une telle option permet des transactions peer-to-peer entre les utilisateurs. L’assistance du service client 24 heures sur 24 aide les utilisateurs à trier les problèmes commerciaux en temps opportun.

Sécurité et stabilité

Lorsque vous effectuez des transactions en ligne, la sécurité est une considération vitale.

GIBXChange est sûr et stable. Votre sécurité a été rendue possible grâce à l’utilisation de la dernière technologie de base du moteur de transaction de septième génération. L’échange est fluide et stable 24h/24.

La plate-forme dispose de plusieurs alternatives d’authentification qui la rendent plus sûre. Ils incluent la vérification Google, la vérification par SMS et des rappels de risque chaque fois qu’il y a une connexion à distance. Ceux-ci vous aideront à dormir en sachant que votre argent durement gagné est en sécurité.

Les portefeuilles sur cette plate-forme ont des fonctions froides et chaudes. Cette fonctionnalité, associée à l’isolation des risques et au stockage des clés privées hors ligne, garantit que GIBXChange est sûr et stable.

Les experts financiers et les gourous des technologies de l’information à l’origine de cette excellente idée disposent d’un examen manuel de la sécurité et de systèmes de retrait automatisés en arrière-plan pour sécuriser vos actifs numériques.

Système d’exploitation supérieur

Le système financier en opération est un Defi, finance décentralisée, soutenu par Metatrader 5 Forex Technology. Vous pouvez également profiter des avantages qui accompagnent Automated Market Maker System (AMM). Plus encore, il existe des contrats open source intelligents décentralisés qui peuvent être utiles lors de la négociation de vos fonds spéculatifs Forex. D’autres services tels que les opérations de garde de fonds et les transactions communautaires font de cette plate-forme un choix supérieur.

Fonctionnalités perfectionnées

GIBXChange a perfectionné des fonctionnalités conviviales. Que vous soyez un utilisateur Android, un passionné d’iOS ou un amoureux du Web, vous êtes couvert. Ces options vous permettent de trader malgré des capacités techniques et des comportements de trading différents. Triez tous vos besoins sur une seule plateforme. Certains des domaines taillés sont le négoce de contrats, le négoce de devises ainsi que le négoce à effet de levier.

En plus de pouvoir négocier dans plus de 290 devises, dont le Litecoin (LTC) et l’Ethereum (ETH), les zones de trading comme la zone Tether (USDT) et la zone QC sont fonctionnelles sur GIBXChange.

Plusieurs organisations réputées réglementent cet espace de trading Forex en ligne. Certains des régulateurs notables sont la National Futures Association (NFA), la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) et la Financial Conduct Authority (FCA).

Il convient également de noter que cette plate-forme s’est associée à des leaders de l’industrie de la crypto-monnaie pour vous offrir la meilleure expérience. Certains des associés commerciaux qui vous soutiennent sont Goldman Sachs, CoinMarketCap, JPMorgan Chase et CoinGecko.

Enfin, il existe des fournisseurs de liquidités fiables comme Barclays Bank, Deutsche Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bank of America, Citigroup Corporation, UniCredit Group, Credit Suisse Group AG, BNP Paribas, JPMorgan Chase & Co, The Goldman Sachs Group, La Royal Bank of Scotland, SoftBank Group Corporation et UBS Group AG, entre autres. Ne vous inquiétez jamais des revers de liquidité du Forex.