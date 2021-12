Giddey, le talent qui doit sortir d’Oklahoma City Thunder

Chaque année, il y a une série de vols dans le NBA Draft d’une série de joueurs qui offrent une performance suprême à d’autres qui sont sélectionnés dans une position supérieure. C’est le cas de Josh étourdit, le choix audacieux de Le tonnerre d’Oklahoma City qui, bien qu’ayant sélectionné dans une position élevée à la loterie (7), montre que son potentiel aurait pu la placer plus haut.

Depuis que l’Australien s’est mis au travail en créant le jeu et en marquant des paramètres pour le Thunder, ses chiffres sont scandaleux, mais ses sentiments sont encore meilleurs.

Josh Giddey ha demostrado que es un jugador con una facilidad increíble para correr el campo en contraataque, tomar la mejor decisión posible para el juego de su equipo, manejar el balón con habilidad y conseguir puntos en muchas de las situaciones ofensivas que se generan para su équipe.

Une sortie nécessaire

Bien sûr, OKC continue d’être l’une des jeunes équipes les plus talentueuses de toute la ligue et une équipe qui compte de nombreux choix de repêchage afin d’avoir l’une des meilleures équipes de tout le paysage de la ligue. Mais bien sûr, dans quelques années, et il y a beaucoup de talents dans l’équipe qui peuvent attendre, et celui de Josh Giddey n’en fait pas partie.

L’immédiateté du succès pour un joueur qui montre une explosion bestiale doit être une obligation pour l’exigence d’un joueur venu dans cette ligue de marquer l’histoire et non d’en être un de plus. Quelle équipe pourrait vous accueillir le plus tôt possible ?