Giddy Up : il est maintenant temps de rejoindre le train en marche de Yellowstone

Yellowstone est plus qu’un parc national – c’est aussi le nom de la série Paramount Network dont mon père n’arrêtait pas de parler à Noël.

Ayant peu de connaissances sur le drame néo-occidental, je me suis jeté sur Yellowstone par curiosité, seulement pour trouver ma prochaine obsession pour la télévision. Pour ceux qui n’ont pas encore pris le train de Yellowstone, la série suit John Dutton (Kevin Costner), le patriarche d’une puissante famille d’éleveurs qui se bat constamment pour protéger sa terre. Ensuite, il y a les enfants adultes de John : l’aîné Lee (Dave Annable), qui travaille comme chef de la sécurité du ranch, le deuxième plus vieux Jamie (Wes bentley), une aspirante politicienne, fille unique Beth (Kelly reilly), un financier impitoyable, et la plus jeune, Kayce (Luke grimace), qui vivait dans une réserve amérindienne avant de retourner à Dutton Ranch.

Essentiellement, c’est comme la version Montana de Succession. Il n’est donc pas étonnant que Yellowstone soit un succès pour le réseau Paramount.

En fait, selon Deadline, la finale de la saison quatre le 2 janvier a attiré 9,3 millions de téléspectateurs au total. Oui, vous avez bien lu.