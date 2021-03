Gifle et poussez dans l’affrontement entre un ancien UFC et un youtubeur

Une confrontation intense a été vécue dans l’un des combats les plus bizarres comme les incendies de l’histoire récente de la boxe. Le 17 avril, l’ancien UFC Ben Askren et le youtubeur Jake Paul s’affronteront, et ce vendredi, ils se sont rencontrés pour la première fois avec le public présent.

«Si vous et moi nous rencontrions dans une ruelle de Las Vegas et que je voulais commettre un meurtre… Je commettrais un meurtre si je le voulais », a déclaré Askren, et Paul n’était pas loin derrière avec la réponse:« Askren est un lutteur en herbe qui s’est étouffé aux Jeux olympiques. Il s’est noyé dans l’UFC et maintenant il va se noyer contre Jake Paul. « .

Après les paroles, c’était au tour de la confrontation, bien que la production ait préparé un verre de séparation pour, selon le protocole Covid-19, les empêcher de se retrouver face à face. Paul fut le premier à ignorer et se tint à l’écart, attendant Askren. Le combattant n’a pas hésité et l’a mis face à face, avec défi. Ils ont échangé quelques mots et l’affaire est devenue hors sujet lorsque Ben l’a giflé au visage de son rival. Jake, très chaud, l’a poussé par derrière, ravissant tout le public présent, qui était content d’un tel spectacle.

Le combat aura lieu au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Jake Paul est à son troisième combat (il a remporté ses deux précédents) en tant que professionnel de la boxe tandis que Ben Askren enfilera les gants de 8 onces pour la première fois de sa vie. Avant, il a eu une belle carrière de combattant puis de combattant MMA (19 victoires et 2 défaites).

