Gifs animés pour féliciter sur WhatsApp la fin de l’année 2021 et l’arrivée de 2022 | Vie

Parce que les images et les mèmes sont bien, mais il y a des gens qui préfèrent le GIF traditionnel et ne savent pas où l’obtenir, alors vous avez ici une sélection des meilleurs pour que vous puissiez envoyer sur WhatsApp.

Ça arrive, ça se sent dans l’ambiance, l’année touche à sa fin et le réveillon approche avec ses gambas, son saumon et ses mantecados. Et n’oublions pas les 12 cépages et leurs variantes possibles.

Pour cette raison, il est temps de faire le plein de GIF à envoyer pendant le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, afin que nous puissions montrer à nos gens à quel point nous les aimons.

Sans plus tarder, nous vous laissons plusieurs GIF parfaits à envoyer à vos amis, votre famille, vos collègues et vos collègues de gym. Car souhaiter une bonne année ne coûte rien et fait le bonheur de beaucoup.

Avec le Nouvel An 2020 qui approche à grands pas, il est temps de retrouver les traditions et de féliciter les vacances aux amis et à la famille avec une phrase amusante ou qui exprime vos souhaits. Ce sont quelques-unes des meilleures phrases courtes à envoyer.

Gifs animés pour féliciter sur WhatsApp la fin de l’année 2021 et l’arrivée de 2022

Nous avons commencé avec le style Disco indubitable, car il ne manque jamais lorsque nous devons l’envoyer à des amis et à la famille aux cheveux gris.

Bien sûr, si vous l’envoyez à votre cousin de 20 ans, il ne le comprendra pas et cela vous fera vous sentir vieux. Nous ne le recommandons pas.

Parce que 2022 est l’année où nous allons nous remettre, ou du moins, nous voulons tous le croire.

Allez, 2021 sortez, nous attendons avec impatience le nouveau 2022 avec plus de technologie et moins de coronavirus.

Et nous voulons vraiment dire au revoir à l’année, nous le faisons vraiment.

C’est pourquoi les GIF ne suffisent jamais à lui donner une porte.

Allez, encore une blague, on promet d’arrêter. Ou bien, qui sait.

Nous y allons avec d’autres plus optimistes, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde.

Parce que les excès le soir du Nouvel An sont autorisés. L’alcool et la nourriture provoquent la gueule de bois.

Soyez prudent avec ce 1er janvier, de peur que nous ne soyons intoxiqués.

Bonne année et rien de plus. Ne discutez pas de politique ou de virus, aujourd’hui c’est profiter de la famille.

Vous savez, souriez et soyez heureux, c’est gratuit.

Fournir la vie est vue avec des yeux différents et avec une autre couleur. Alors maintenant, vous savez, prenez le verre comme Leonardo DiCaprio et portez un toast.

Bien sûr, soyez prudent si nous roulons derrière le volant sans bêtises.

Pour ceux d’entre vous qui ont une famille vraiment animée, ce GIF peut vous représenter parfaitement.

Bien que vous ne puissiez pas danser avec autant de style que cette famille indienne.

Et celui-ci pour ceux qui avaient un voyage prévu le jour de l’an et que COVID ne les a pas lâchés, que les feux d’artifice et les belles villes ne manquent jamais.

Et oui, Paris ne manque jamais à ces choses-là.

Pour votre cousine la gameuse, ce GIF est idéal, même si si elle est très jeune, elle ne sait même pas à quel jeu elle fait référence.

Bien que si vous avez été un bon cousin / cousin plus âgé, vous lui avez sûrement bien appris.

Et pour les amoureux des Amis, que n’importe qui soit un amoureux des Amis, ce GIF ravira le groupe.

Bien sûr, n’oubliez pas qu’ils s’embrassent pour l’entrée du nouvel an.

Le cotillon est un classique en Espagne et aux États-Unis, donc pour les classiques, ce GIF est parfait pour le début de l’année.

Bonne année à tous, chers lecteurs, à bientôt. Profitez!