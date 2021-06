Gift of Gab, le rappeur Blackalicious, meurt à l’âge de 50 ans

Timothy J. Parker, connu et aimé dans le monde du rap comme Cadeau de Gab, est décédé plus tôt dans la journée. Il avait 50 ans.

“C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher frère, Timothy J. Parker alias The Gift of Gab”, annonce son équipage Quannum. « Tim a quitté pacifiquement cette terre pour être avec nos ancêtres le vendredi 18 juin 2021. Il laisse dans le deuil deux frères, une sœur, de nombreux neveux et nièces, d’innombrables amis et fans à travers le monde. Nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée alors que nous pleurons la perte énorme de notre cher frère. »

Gab était un artiste bien-aimé non seulement dans la région de la baie de San Francisco, mais aussi dans le panthéon de la musique qui s’étendait bien au-delà du monde du rap. Âme sympathique et paisible, il était embrassé non seulement pour son art, mais aussi pour son cœur.

“C’était l’un des êtres humains les plus positifs que j’aie jamais connus et toujours tourné vers l’avenir”, déclare Brian Ross, manager de Gab pour son solo et Blackalicious carrière. « Il débordait sans cesse d’idées nouvelles, de perspectives philosophiques et de réflexions sur l’avenir. Il était toujours prêt à apprendre, à grandir et à s’engager dans une conversation approfondie sur des choses avec lesquelles il était moins familier. Une simple conversation avec lui à propos de presque tout pourrait vous emmener là où vous n’auriez jamais pensé.

Diagnostiqué d’insuffisance rénale en 2014, Gab a subi une dialyse trois à quatre fois par semaine, même en tournée, restant toujours positif, créatif et plein d’espoir. Ayant appris qu’un nouveau rein l’attendait à Phoenix, AZ par coïncidence la dernière nuit d’une tournée Blackalicious le 31 janvier 2020, il a subi l’opération avec succès. Gab a travaillé pour récupérer rapidement et, même tout au long de la pandémie, il était toujours concentré sur la poursuite créative et revenait pour se produire et interagir avec ses fans.

Bien qu’il ait quitté cette Terre bien trop tôt, les contributions de Gab à l’histoire de la musique continueront de perdurer. Son album classique avec Blackalicious, Blazing Arrow, a été une sensation instantanée parmi les passionnés de rap. Sorti par MCA en 2002, Chris Dahlen de Pitchfork l’a qualifié de “l’un de ces albums d’été classiques qui regorgent de tant de sons et de vie que l’écouter, c’est comme aller à une fête de quartier, un concert toute la journée et une réunion de famille tous en même temps.” Timothy J. Parker et l’héritage musical qu’il a laissé resteront dans les mémoires tant que la forme d’art sera créée et célébrée.