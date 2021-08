Giga Chikadze bat Edson Barboza par TKO à l’UFC Vegas 35

in

Giga Chikadze demandait depuis longtemps d’affronter quelqu’un de bien classé dans la division. Quand il en a enfin eu l’occasion, il en a profité contre Edson Barboza.

Chikadze a battu le vétéran Barboza via TKO à 1:44 du troisième tour. Le combat intense a sans aucun doute répondu aux attentes dès le premier instant. Un duel avec de nombreux coups de pied était attendu et c’est ainsi que cela allait commencer.

Giga et Edson ont tous deux donné des coups de pied à la base et au corps. De même, les deux guerriers ont montré une bonne défense pour bloquer. Cependant, ils ont réussi à se connecter plusieurs fois.

Dans le deuxième épisode, il semblait que Barboza commençait à imposer des conditions, ou du moins, à avoir plus de succès avec ses attaques. Giga a essayé de garder son visage calme alors qu’il cherchait à s’éloigner de l’offensive d’Edson.

Au troisième tour, Chikadze frapperait une main droite qui étourdirait Barboza et définirait le cours du concours. Edson essayait de reculer et Giga s’est jeté sur lui, lui donnant plus de coups de poing. Le Brésilien était en grande difficulté, mais cherchait toujours à répondre aux attaques.

WOW !!! @Giga_Chikadze !!! #UFCVegas35 pic.twitter.com/AUPVdn1nG7 – UFC espagnol (@UFCEspanol) 29 août 2021

Barboza finirait par tomber sur la toile et chercherait à se soumettre à la jambe de Chikadze pour survivre. Giga a répondu en améliorant sa position et en essayant de s’adapter à un starter. Edson a réussi à sortir mais Chikadze a de nouveau décoché un coup de poing au visage du Brésilien pour le renvoyer au tapis. L’arbitre Jason Herzog en avait assez vu et mettait un terme à l’action.

C’était la fin de @Giga_Chikadze #UFCVegas35 pic.twitter.com/3DZJhg81qN – Espagnol UFC (@UFCEspanol) 29 août 2021

À la fin du combat, Chikadze a déclaré qu’il était prêt à être le combattant remplaçant de l’UFC 266. Ainsi, si quelque chose arrivait avec Alexander Volkanovski ou Brian Ortega, Giga sauterait la longue file et pourrait contester le titre. Si cela ne se produisait pas, l’UFC invaincu a exprimé son intérêt pour l’ancien champion Max Holloway.