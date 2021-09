Giga Chikadze défie Max Holloway et dit qu’il finira avec des béquilles après l’avoir affronté

Huitième au classement des poids plumes, Giga Chikadze a de grands projets pour l’avenir. Après avoir assommé Edson Barboza Dans le main event de l’UFC Vegas 35, le Géorgien veut affronter l’ancien champion Max creux, qui est premier au classement de la division.

Dans une interview avec Soumission Radio, Chikadze a déclaré qu’il ferait beau dans un match contre Holloway et le champion actuel Alexandre Volkanovski, mais il pense que l’Hawaïen serait un adversaire plus facile.

Avis

«Je pense que Max serait un combat plus facile pour moi. J’en connais les points faibles. Je n’ai pas trop étudié Alex. C’est un combattant court, j’aurais beaucoup d’avantages. Je sais que beaucoup de gens vont parler de ça ou de ça, mais je pense que ce serait un bon combat pour moi », analysé Chikadze.

Propriétaire d’une séquence de sept victoires, les trois dernières par KO, et invaincu à son passage dans l’octogone de la UFC, Chikadze estime que le moment est venu d’affronter un rival de poids comme Max creux.

« Max et Yair étaient programmés, non ? Puis Max a dû partir à cause d’une blessure et Yair ne lui a pas fait face. Ils le lui ont offert. Je pense que Max doit me faire face pour se battre à nouveau pour la ceinture. Personne ne veut voir Max et Alex se battre à nouveau. Je suis du sang neuf dans la division et je vais prouver avec mes coups de poing et de pied que je le suis vraiment ».

“C’est maintenant ma chance d’avoir un grand rival comme Max. Je suis prêt. Je sais qu’il est le vrai champion. Je pense qu’il a gagné le dernier combat. Je suis sur une séquence de sept victoires consécutives et il doit m’affronter. Le public veut voir ce combat ” argument le combattant de Rois MMA.

Chikadze Je vous assure qu’il vaut mieux au combat debout que Holloway et que l’ancien champion devra utiliser des béquilles si le combat se poursuit.

« Il a dit qu’il était un meilleur boxeur, n’est-ce pas ? Je suis un meilleur attaquant. Ça va être un combat debout et je vous assure que, quand ce sera fini, il marchera avec des béquilles », conclu.

Alors que les challengers potentiels sont provoqués par des entretiens. Le champion poids plume Alexandre Volkanovski, défendra sa ceinture ce samedi, face à Brian Ortega dans le combat des étoiles de UFC 266.

