Giga Chikadze demande à Max Holloway et révèle son intérêt à être le combattant de réserve du combat entre Alex Volkanovski et Brian Ortega

Victoire contre Edson Barboza A l’UFC Vegas 35 ce samedi, il a motivé Giga Chikadze en route vers la ceinture poids plume. Dans l’interview post-événement, le Géorgien a défié Max creux et s’intéresse au combat de Alexandre Volkanovski et Brian Ortega au UFC 266.

«S’ils m’appellent pour un combat à la ceinture, je serai prêt. Je suis ici pour avoir les meilleurs combats et les plus grands noms. Je voudrais être dans la lutte pour la ceinture et être un combattant de remplacement. Autrement, certains hawaïens qui sont dans la division. Il connaît mon nom. Je voulais déjà me battre avec Max d’avant. Je l’avais déjà dit auparavant. L’heure de Giga est venue, Conor est fini, Khabib et GSP sont à la retraite. Mon temps est venu “, Chikadze a expliqué.

En plus de ça, Gigue provoqué Holloway. Selon lui, son combat avec Edson Barboza a suffi à prouver qu’il est le meilleur attaquant de la division et a dévalué la boxe de Holloway.

Avis

«Je dois combattre l’un des cinq premiers et je veux un combat qui soit un pont vers un combat pour la ceinture. Max a laissé entendre qu’il a la meilleure boxe, mais je viens de battre celui que beaucoup considèrent comme le meilleur attaquant de la division. Alors, compte tenu du fait que la boxe fait partie de la frappe, que puis-je dire », a conclu le géorgien.

Professionnel depuis 2015., Giga Chikadze est devenu connu pour être un ancien champion du monde de Karaté et Kick boxing, mais aussi à cause de son passage dans le MMA. Gigue pour approcher le Top 5 de la division, a un dossier de 14-2, avec 9 victoires pour KO / TKO et 3 bonus consécutifs pour “Le spectacle de la nuit”.

